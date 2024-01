Así 'tumbaron' a Estiwar G por Nequi: ‘Yo creo que se perdió esa platica’

El creador de contenido y exparticipante del reality 'MasterChef Celebrity', Estiwar G, hace algunos días compartió un video en el que informaba a sus seguidores qué hacer para no ser robado en la calle.



No obstante, días más tarde, Estiwar fue víctima de robo, pero por medio de la plataforma Nequi,



Él contó que se disponía a pagar la factura de telefonía móvil y que, al ingresar a la página del operador, ingresó los datos de su cuenta virtual y que el dinero ‘desapareció’.

Ya que el creador de contenido compartió por TikTok toda su experiencia y según él mismo, no ha recibido respuesta ni del operador móvil ni de la cuenta de ahorros virtual, aquí le hacemos algunas recomendaciones para no ser víctima de los ladrones.



(Le puede interesar: Bancolombia empezó a hacer cobros por transferencias a Nequi: estos son los detalles)



Dado que varias de estas páginas web están siendo clonadas y al buscarlas en Google, aparecen como la primera opción, las personas se confían e ingresan sin percatarse que el portal no es el oficial.



Esto ha sucedido con páginas web para comprar el SOAT, verificar el estado de envíos de documentos y paquetes, operadores de celular y plataformas de bancos y entidades bancarias.



Es por eso que la primera recomendación es verificar que la página web es la oficial, que no tiene letras adicionales y que tiene el candado de verificación de seguridad.

También desconfíe de links que le lleguen a su correo electrónico o mensajes de texto, puesto que los ladrones están enviando textos que indican, por ejemplo, que le llegó un paquete, que tiene un paquete represado o que su cédula va a quedar inservible,



Así mismo, no entregue datos como claves y contraseñas a través de llamadas y links fraudulentos, especialmente de entidades bancarias, las que supuestamente están acumulando puntos para que usted sea acreedor de electrodomésticos, viajes, seguros y otros beneficios.



(Lea más: Alerta por modalidad de robo en Nequi con Inteligencia Artificial: esto se sabe)



Cuando esto ocurra, cuelgue y llame directamente a su entidad bancaria para saber si esto es real, si no lo es, bloquee el número del que lo están llamando y si puede notifíquelo a las autoridades.



Recuerde que si es víctima de fraude o robo, haga la respectiva denuncia para que las autoridades puedan tener un soporte y así judicializar a los responsables y que posiblemente le puedan devolver su dinero.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

