Así surgió la amistad entre Wendy Guevara y Paola Suárez, quien denunció agresión

Wendy Guevara y Paola Suárez, dos populares 'youtubers' que se dieron a conocer en las redes en 2017 bajo el nombre ‘Las perdidas’, han mantenido su sólida amistad a lo largo de los años.



Wendy Guevara y Paola Suárez poseen una conexión especial como amigas, destacándose por su humor y sinceridad, lo cual ha sido una constante en su relación y ha cautivado a sus seguidores. Desde 2017, cuando se hicieron famosas gracias a un divertido video viral grabado en un cerro, han ganado popularidad y han sido galardonadas con varios premios MTV MIAW.

Incluso antes de alcanzar la fama, compartían sus ocurrencias en sus canales de YouTube, mostrando momentos de diversión, sesiones de maquillaje y más. Con el paso de los años, su fama ha crecido, acumulando miles de seguidores y consolidándose en la industria del entretenimiento.



Wendy, por su parte, se coronó como ganadora de 'La casa de los famosos México', lo que aumentó su visibilidad y contribuyó a destacar la comunidad trans a la que pertenece.



A pesar de las críticas que insinuaban que la fama había cambiado a Wendy tras su victoria en el 'reality' de Televisa, y que había dejado atrás a su amiga Paola Suárez, estas afirmaciones fueron desmentidas por la propia Guevara y sus acciones.

Tras la agresión física que sufrió Paola, presuntamente, a manos de su prometido, Wendy ha estado inquebrantablemente a su lado, brindándole su apoyo en todo momento.

¿Qué sucedió con Paola Suárez?

La hospitalización de la ‘influencer’ Paola Suárez generó alarma entre sus numerosos seguidores, quienes estaban ansiosos por conocer su estado salud. Esto ocurrió después de que apareciera en un video desde una cama de hospital con el rostro magullado, hinchado y uno de sus ojos completamente cerrado.



Wendy Guevara, en un video, reveló que el responsable de los golpes fue su novio, y que habían mantenido silencio al respecto por respeto a Paola. Además, mencionó que estaban esperando a que se desinflamara para que los médicos pudieran evaluar la extensión de las lesiones.



En otro clip publicado por la ganadora de ‘La Casa de los Famosos México’, al regresar a su hogar, abordó el tema con mayor profundidad y dejó claro que no solicitarían dinero a sus seguidores para evitar que personas inescrupulosas se aprovecharan de la situación.

Paola Suárez en el hospital. Imagen compartida por ella. Foto: Paola Suárez

"No vamos a pedir dinero para Paola; ella no trae mucho, pero nosotras vamos a apoyarlas, pero para eso estamos las amigas, a mí no me importa. Entre nosotras, ponemos 10 mil cada una y ya, gastamos en otras mamadas", expresó la protagonista del reality ‘Wendy: perdida pero famosa’.



Wendy reconoció sentir una profunda indignación por lo que le ocurrió a su mejor amiga y mostró empatía hacia ella. Recordó su propia experiencia de violencia en el pasado con un hombre.



"En ese tiempo yo no era 'influencer' ni esas cosas, pero también un día un novio me dejó el ojo así, sé la tristeza, la impotencia y lo mal que una se siente; yo sé que se siente triste, bien mal” comentó la famosa sobre la situación de su amiga.

José de Jesús Castro y Paola Suárez se habían comprometido horas antes de los hechos violentos. Foto: Instagram @paolitasuarez28

“Estoy triste, pero también enojada, molesta porque la neta no está padre, una les entrega todo a los chicos, a las parejas, no nada más las chicas trans, las mujeres, todas y los hombres son muy mal agradecidos y este chavo se voló la barda. Yo vi unos videos, no queríamos decir nada, yo fui la primera en saber, pero no diré nada porque Paola se puede molestar”, concluyó.

Wendy Guevara exige justicia en nombre de su amiga Paola

Wendy manifestó la urgente necesidad de poner fin a este tipo de agresiones, señalando que esta situación no puede mantenerse en secreto. Le aconsejó a su amiga que denunciara lo ocurrido.



La influencer destacó que existe un gran número de personas que la quieren y la respaldan, incluso mencionando a un cirujano que ofreció sus servicios sin costo alguno.



"Lo único que les pido es que manden una oración por Paola que esté bien, porque tiene un hematoma en el ojo, hay que esperar a que se desinflame el ojo de Paola para ver si no le dañó la cornea. En el hospital mucha gente le tomó foto", relató Wendy.

Guevara compartió detalles sobre algunos videos en los que se observa a Suárez arrojándose desde el segundo piso para alcanzar a una persona que tenía dinero, pero que previamente la había dejado encerrada.



"Paola se tuvo que aventar del balcón para caer en la caja de la camioneta y después al suelo, pero sí recuperó el dinero, caminó descalza; ojalá Paola ya no vuelva con él", expresó Wendy, añadiendo que ha recibido llamadas de apoyo de diversos personajes famosos.

