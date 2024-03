Así suena el adelanto que reveló Shakira de 'Tiempo sin verte', de su nuevo álbum

hakira está preparando el lanzamiento de un nuevo álbum musical, algo que no se veía de su parte desde hace tiempo. La artista no se había alejado del todo de su carrera, pero, durante unos años, no estuvo con tanta fuerza en la industria, al parecer, porque tenía puesta su atención en sus hijos. está preparando el lanzamiento de un nuevo álbum musical, algo que no se veía de su parte desde hace tiempo. La artista no se había alejado del todo de su carrera, pero, durante unos años, no estuvo con tanta fuerza en la industria, al parecer, porque

Sin embargo, desde el 2022, la barranquillera regresó con fuerza y, desde entonces, ha lanzado temas inspirados en la ruptura de su relación con el exfutbolista Gerard Piqué.

Estas canciones estarán consignadas en el trabajo discográfico ‘Las mujeres ya no lloran’, que estará disponible en digital y vinilo desde el 22 de marzo.

'Te felicito', 'Monotonía', 'BZRP music sessions vol. 53', 'TQG', 'Acróstico', 'Copa vacía' y 'El jefe', son los temas que estarán en el álbum, más una serie de canciones nuevas: 'Puntería', 'La fuerte', 'Tiempo sin verte', 'Cohete', '(Entre paréntesis)', 'Cómo, dónde y cuándo', 'Nassau', 'Última', y 'BZRP music sessions vol. 53' (Tiesto Remix).

Shakira dio adelanto de una de sus nuevas canciones

Sobre los nuevos ‘singles’, hay bastante expectativa, por un lado, hay quienes se preguntan si estos también serán dedicados a Piqué, sus papás o Clara Chía, pero todo indicaría que el repertorio inspirado en la historia de la colombiana en España ya finalizó e inició un nuevo rumbo, recordando el pop-rock que la hizo mundialmente famosa.

A través del perfil de Instagram de Shakira, en el que suma más de 90 millones de seguidores, se compartió un video con un corto adelanto de la canción 'Tiempo sin verte'.

“Llevo tiempo sin verte y sigo aquí, y no pasa un día que no piense en ti, llevo tiempo sin verte y dime sí aún me quieres y te acuerdas de mí”, es parte del tema que se conocerá por completo en unos días.

“Un sonido que siento muy mío”, es la frase con la que se acompañó el ‘clip’, dando a entender que es un tema más romántico y rockero; lo mismo expresó la cantante con el sencillo 'Cómo, dónde y cuándo', que también se estrenará el 22 de marzo.

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

