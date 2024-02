Así son las ‘personas vitamina’ y por qué es bueno tener una de ellas cerca

Existen personas en la vida de los demás que se disfruta de su compañía, en momentos de escucha están allí para dar su consejo o que simplemente se puede sentir ‘buenas vibras’ al tenerlos cerca.



La psiquiatra y licenciada Marián Rojas Estapé, menciona que a ese tipo de personas las ha catalogado como ‘personas vitamina’.



Este nombre lo menciona en su libro ‘Encuentra tu persona vitamina’, en la que entrega información sobre cómo convertirse en alguien de este tipo o cómo identificarlas en la vida.

Así mismo, es posible saber quiénes son aquellas que no aportan y que, por el contrario, absorben la energía y son ladrones de sueños.



Las ‘personas vitamina’, según Rojas, no solo aconsejan sino que pueden ayudar a alguien a salir de un estado de alerta y de aquellas situaciones en las que se está en guerra constante consigo mismos.



Estas personas pueden lograr, con su compañía, que quien los escucha se sienta querido y comprendido y al ver los triunfos celebrarán sinceramente y se ilusionan con lo bueno que les sucede a los demás.



¿Cómo reconocer a una persona vitamina?

Según la autora del libro, se puede reconocer a estas personas cuando teniendo un mal día, ellas aparecen sea en persona, con una llamada o un mensaje y escucharán atentamente por qué la tristeza se está apoderando del momento, sin que se juzgue, solo estarán atentos a la situación, le darán un abrazo y lo harán sentir mejor.



Entre las características de las 'personas vitamina' están:

Saca lo mejor de los demás. Transmite agradecimiento. Apoya y motiva a los demás. Alivia los momentos de sufrimiento del otro. Transmite alegría e ilusión de vivir. Comprende sin juzgar. Incrementa la autoestima.

Es importante saber que aunque existen estas personas que le aportan muchas cosas positivas a la vida de quien los rodea, también es imprescindible que cada quien sepa gestionar sus emociones y autorregularse cuando no todo está siendo ‘color de rosa’.



Existen momentos de rabia, tristeza y frustración que es necesario saber cómo actuar frente a ellos, sin perjudicarse a sí mismo ni a los demás.



De igual manera, así como se quiere tener varias ‘persona vitamina’ alrededor, es bueno reconocer aquellos tóxicos que roban energía, los egoístas, envidiosos, víctimas o dependientes.



Para vivir una vida mejor, la autora recomienda estar atento a quienes lo rodean y saber identificar con qué tipo de personas relacionarse.



“Me he sorprendido a veces con pacientes que me dicen: 'Es que no tengo persona vitamina en mi vida', y de repente nos ponemos a pensar y a reflexionar y nos damos cuenta de que sí la tenemos, y lo que hay que hacer es descolgar un teléfono y decir 'tenemos que volver a vernos', afirma Rojas.



Este tipo de personas pueden hacerle la vida más fácil y llevadera, a veces se las tiene cerca, pero sin reconocerlas como tal.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

