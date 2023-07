Uno de los grandes dolores de cabeza de propietarios de automotores es cuando al ir por carretera o en la ciudad una de las llantas se pincha y sin no se cuenta con el repuesto o un lugar cercano para hacer el cambio, la situación se torna aún peor.



La compañía francesa Michelín se encuentra en el desarrollo de unos nuevos neumáticos que evitarán que usted sufra este tipo de contratiempos.

Según el portal 'Xataka', los 'Michelin Uptis' -Unique Punctureproof Tire System- se trata de una opción de neumático que no necesita aire para funcionar, sino que por su estructura de lamas flexibles reforzadas con fibra de vidrio, se moverán igual que una llanta convencional .



Aunque la idea estaba pensaba para automóviles pequeños, ya se está desarrollando una opción que pueda usarse en carros convencionales que transporten algunos pasajeros, además proporcionan un agarre como el que entregan las llantas que existen actualmente.



Los materiales con los que están fabricadas estas llantas son goma, aluminio y un material que ofrece alto rendimiento, proporcionando menos desgaste y cero pinchazos, una resina de fibra de carbono.



Además, al tener estas llantas no se necesitará calibrarlas cada cierto tiempo porque no hay que reinflarlas, debido a que no necesitarán de aire, por lo que se reducirá el gasto en estos elementos, así como también la contaminación cada vez que se desechan.



Desde el 2019, Michelin está haciendo pruebas y espera ofrecer al mercado esta tecnología en el 2024 y a principios de este año se realizó un piloto, con la empresa DHL en Singapur.



Este servicio de correos instalará en 40 de sus furgonetas estos neumáticos e iniciará en firme con sus pruebas por las calles de Hauts-de-France, al norte de Francia, a finales del 2024.



La compañía Michelin quiere estar 100% segura de que estos neumáticos funcionen, por lo que por el momento, no podrán ser adquiridas por particulares, hasta tanto no sean totalmente fiables y ofrezcan al usuario la garantía de no tener que volver a adquirir llantas convencionales.





LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

