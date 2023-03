‘Terminator’ es una de las películas estadounidenses más famosas de la industria cinematográfica. Este reconocimiento no se lo ha ganado solo: con entretenidas escenas de acción, un argumento que involucra robots asesinos, un mundo gobernado por inteligencia artificial y un elenco de primera, la franquicia posee cientos de fanáticos a lo largo y ancho del mundo.



Saltó a la pantalla grande en 1984 con ‘Terminator’ y a su estreno sobrevinieron cintas como ‘Terminator: El juicio final’ (1991), ‘Terminator: La rebelión de las máquinas’ (2003), ‘Terminator: La salvación’ (2009), ‘Terminator: Génesis’ (2015) y la más reciente, ‘Terminator: Destino Oscuro’ (2019).

Si bien la historia envolvente del universo de ficción le ha servido a la franquicia para ganarse millones de espectadores, también lo han hecho sus icónicos actores. Tanto Arnold Schwarzenegger en su papel de ‘Terminator’ como Linda Hamilton interpretando a ‘Sarah Connor’ y Christian Bale o Jason Clarke en los zapatos de ‘John Connor’, los actores se han convertido en los rostros insignes de las cintas.

(Lea también: Katherine Schwarzenegger reponde a críticas contra su esposo Chris Pratt).

Fotograma de la película 'Terminator: El juicio final'. Foto: Carolco Pictures

¿Se ha preguntado cómo se vería ‘Terminator’ si tuviese un reinicio y otros actores ocuparan el lugar de los originales? Pues aunque esta posibilidad resulta casi imposible, Paul Chadwick, un aficionado de la ciencia ficción y artista digital, logró hacerlo con Midjourney, un programa que trabaja con inteligencia artificial.

¿Cómo se vería un reinicio de ‘Terminator’ con actores diferentes?



La Roca

En el reinicio de la franquicia, ‘Terminator’ no estaría interpretado por Arnold Schwarzenegger, sino por Dwayne Johnson, más conocido como La Roca. En las imágenes que fueron creadas por Midjourney, el actor y exluchador profesional estadounidense aparece con distintos looks.



Uno de ellos, y quizás de los más icónicos, es cuando lleva puesta una chaqueta de cuero y los típicos lentes oscuros del personaje de Arnold Schwarzenegger. En otras imágenes, por ejemplo, se puede observar a Johnson como un androide, luciendo un ojo biónico.

(Siga leyendo: Las adicciones y la nueva vida de Edward Furlog, 'John' en 'Terminator 2').

Así se vería Dwayne Johnson como 'Terminator'. Foto: Paul Chadwick / Midjourney

“El T-800 y el T101 son básicamente lo mismo. Aún así, el primero se refiere al endoesqueleto robótico casi indestructible que hace que The Terminator funcione. En contraste, el T101 es la piel que lo cubre haciéndolo pasar por un humano”, detalla el portal ‘Fortress of Solitude’ en alusión al nuevo aspecto de Dwayne Johnson.

Jennifer Lawrence

Sin duda, la franquicia no podría adquirir sentido de no ser por ‘Sarah Connor’, un personaje ficticio que hace todo lo posible para salvar a su hijo, John Connor, de los planes de las máquinas y, al mismo tiempo, de la destrucción de la humanidad.



Para el papel de ‘Sarah Connor’, el artista digital eligió a Jennifer Lawrence, recordada por su protagónico en ‘Los juegos del hambre’. Con nada más que una blusa sin mangas, unos lentes de sol, cabello ondulado y una mirada fulminante, la actriz estadounidense lleva un look parecido al de Linda Hamilton en las primeras películas.

Así se vería Jennifer Lawrence en el papel de 'Sarah Connor'. Foto: Paul Chadwick / Midjourney

Tom Holland

Por último, se encuentra ‘John Connor’, el máximo líder del grupo rebelde ‘La resistencia’, cuyo objetivo es frenar el avance de las máquinas. En la versión original, este personaje pasó por diferentes actores, pero en el reinicio Chadwick decidió darle el papel a Tom Holland, el británico que dio vida a ‘Spiderman’ en varias cintas de Marvel.



A Holland, Midjourney lo retrata con actitud seria. El actor británico luce una chaqueta verde militar y carga un arma en su mano. En otra imágen, se le ve con una camisa azul y unos tirantes.

(De interés: Se celebran 30 años del estreno de la película 'Terminator 2').

Así se vería Tom Holland en el papel de 'John Connor'. Foto: Paul Chadwick / Midjourney

