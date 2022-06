Hace tan solo unos días, la cantante y el futbolista confirmaron su separación luego de los rumores de una infidelidad por parte del jugador del Barcelona.



Desde entonces mucho se ha especulado sobre qué pasará ahora con la barranquillera y sus hijos. Se sabe que por cuestiones de su trabajo, Pique no se puede mover de España. Sin embargo, algunos aseguran que el futuro de Shakira estaría en Estados Unidos.



La colombiana de 45 años y Gerard Piqué, de 35, estuvieron juntos durante 12 años y comparten dos hijos: Milán, de 9, y Sasha que apenas cumplió 7 años.



"Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión" expresó la pareja en días pasados, dándole fin a su relación.



Luego de estas turbulentas semanas, Shakira no se ha pronunciado sobre su nuevo paso. La colombiana tiene una mansión en Miami donde estaría más cerca de su familia y de sus proyectos tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica.



En Florida, la casa de la barranquillera está evaluada en 16 millones de dólares y cuenta con seis habitaciones, siete baños, gimnasio, piscina y un muelle que da a la bahía de Biscayne. Sin embargo, si quiere llevarse a sus hijos a Estados Unidos necesitará de la aprobación legal de Piqué.



¿Qué pasará con Milán y Sasha?

Según expertos en temas de custodia, una mudanza a Miami sería imposible a menos que Shakira y el futbolista encuentren una salida amigable a sus problemas. En ese caso, se establecería un régimen de visitas ad hoc, es decir, en los periodos que lo decidan los padres.



En cambio, si la ex pareja no se pone de acuerdo y van a una batalla legal por los pequeños, la colombiana quedaría muy mal parada. Lo usual es que los juzgados no dejen que los niños cambien de país de residencia al considerar que no existe la necesidad.



Desde la perspectiva judicial, Sasha y Milán han vivido siempre en Barcelona, donde además estudian y tienen su círculo social. Shakira podría alegar que debe llevarlos a Estados Unidos por temas de trabajo, pero aún así es poco posible que un juez autorice la salida de los menores.



La pareja tiene que negociar si prefieren que la custodia se quede en manos de uno de los dos o si resuelven la disputa amigablemente y dividen el tiempo con los niños. Es importante recordar que Shakira aún tiene asuntos legales por resolver en España, debido a la acusación por fraude fiscal.

