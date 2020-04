¿Cómo será el concierto mundial ‘One World: Together At Home’?

En medio de la pandemia por el nuevo coronavirus, Global Citizen y la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunciaron su nueva campaña: 'One World: Together at Home'.Se trata de una emisión de dos horas que se llevara a cabo el próximo sábado 18 de abril y se transmitirá simultáneamente en todo el mundo a las 5 p.m PT/ 8 p.m ET a través de distintas plataformas sociales como Prime Video, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, entre otras.



El evento, que será presentado por Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon y Stephen Colbert, rendirá tributo a los trabajadores de la salud alrededor del mundo que lideran los esfuerzos para combatir la pandemia.



"A través de la música, el entretenimiento y el impacto, este equipo celebrará a aquellos que arriesgan su propia salud para salvaguardar la de los demás", dijo Hugh Evans, cofundador y CEO de Global Citizen.

'One World: Together at Home' contará con las actuaciones de dos colombianos: J Balvin y Maluma. Además de la participación de artistas de talla mundial como Paul McCartney, Elton John, Billie Eilish y Finneas, Lizzo, Stevie Wonder, John Legend, Chris Martin, Eddie Vedder, Kacey Musgraves, Keith Urban, Alanis Morissette, Lang Lang, Andrea Bocelli , Billie Joe Armstrong, Burna Boy.

El evento además contará con la participación de con Lady Gaga, quien este lunes estuvo presente en una rueda de prensa de la OMS anunciando que ha ayudado a recaudar USD 35 millones para la organización.



One World: Together At Home es la campaña que le sigue al lanzamiento de Together At Home -una serie de conciertos virtuales que comenzaron a principios de marzo-, en la que han participado desde sus casas artistas como Chris Martin, John Legend, Charlie Puth, Common, Steve Aoki, Shawn Mendes y Camila Cabello.



Esta emisión busca servir como fuente de inspiración y dar aliento en la lucha global para terminar con la covid-19.



“Puede que tengamos que estar físicamente separados por un tiempo, pero aún podemos unirnos virtualmente para disfrutar de buena música. El concierto 'One World: Together at Home' representa una poderosa muestra de solidaridad contra una amenaza común", dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS.



