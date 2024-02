Así se votó en 'La casa de los famosos' en la segunda eliminación: resultados

El 25 de febrero, se conoció a la segunda concursante en salir del ‘reality’ 'La casa de los famosos', la comediante Johana Velandia. El veredicto sorprendió a muchos de los habitantes de la casa, ya que son los espectadores quienes tienen el poder y, a veces, suelen apoyar a personas que no son tan queridas por sus compañeros. Conozca con cuántos votos lograron salvarse los demás nominados.



Cada usuario tiene un voto. Antes de la eliminación, el programa abre las votaciones y el tiempo límite para salvar a su celebridad favorita. Si usted es suscriptor a Vix, puede acceder a votos múltiples para elegir a la misma persona o repartirlos entre varios, de lo contrario, deberá pensar muy bien su decisión.

Por segunda vez, Martha Bolaños fue salvada por los televidentes. La actriz caleña obtuvo un 35,31 por ciento de los votos y, por más de que no sea la favorita de los compañeros, demostró una vez más que la gente la apoya.

Omar Murillo fue el segundo más votado. Con un porcentaje de 20,39 de toda la votación. El actor de ‘El man es Germán’ logró asegurar una semana más en la casa. Muchos famosos, en especial Karen Sevillano y ‘La Segura’, esperaban que saliera, pues en muchas ocasiones este trío ha tenido roces y peleas.

“Ellas no son las dueñas de la casa. Hoy hablo en nombre de la Colombia que no tiene dolientes, hablo en nombre de las personas débiles, de los miles y millones de colombianos que no pueden decir su verdad, hablo en nombre de esas personas que tienen apabulladas”, dijo Murillo sobre las comediantes.

Después del corte a comerciales, se anunció que Sebastián Gutiérrez era el siguiente salvado. Obtuvo el 24,31 por ciento de los votos, sin incluir los de Martha y Omar.

Diana Ángel, Johana Velandia y José Miel estaban a la expectativa de conocer quién de ellos abandonaría el programa. El cantante, actor, bailarín y activista colombiano fue el cuarto salvado con un 36,20 por ciento de los votos, sin contar los que obtuvieron los otros tres concursantes.

Al final, la eliminada fue la comediante Johana Velandia. Como última acción dentro de la casa, tuvo la oportunidad de elegir al primer nominado de la semana. Escogió a Martha Bolaños y los internautas criticaron su decisión, ya que la actriz se ha salvado dos veces por el apoyo y cariño que le tienen los televidentes.

“Sigan nominando a Martha, el domingo triplicamos la votación”, “Como sigan nominando a Martha, la seguiremos salvando”, “Nominan a Martha porque no es de su combo, porque no se deja ni le sigue la corriente a nadie. Martha es la más real y eso les molesta” y “Martha siempre será salvada”, comentan los usuarios en redes.

SOFÍA ARIAS MARTÍNEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO