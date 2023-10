Así se verían 'Toreto', el 'Bachatombo' y otros colombianos virales en versión Disney

Con la inteligencia artificial las personas pueden crear diferentes imágenes desde cero, solo necesario ser muy específico y la IA en cuestión de segundos le mostrará una imagen completamente nueva.



En esta ocasión, un internauta aprovechó y generó unos póster de películas con temática de Disney y Pixar con algunos personajes o eventos muy populares que pasaron en Colombia. A continuación le mostraremos algunos de los posters más populares de las redes sociales.

'Bachatombo'

Facebook Twitter Linkedin

Este evento pasó en el concierto de Romeo Santos en Medellín. Foto: Twitter @_NovelaGrafica

El pasado 16 de septiembre, Romeo Santos se presentó en Estadio Atanasio Girardot, en Medellín. Como es costumbre durante sus shows sube al escenario a uno de sus fans para cantar con él 'Ella y Yo', su canción con Don Omar.



En esta ocasión, el 'Rey de la Bachata' le dio la oportunidad de cantar al Policía Wilmer Quinto Quinto, que trabaja en Gestión Comunitaria.



(Lea también: Halloween en Bogotá: dónde conseguir disfraces baratos que se adapten a su presupuesto).



Este momento se volvió viral en las redes sociales y varios internautas empezaron a llamarlo 'Bachatombo', pues en el país la palabra 'Tombo' es usa para referirse de forma despectiva o coloquial a los agentes de Policía.

Romeo Santos cantando con un policía nacional “Ella y Yo”



Cosas que solo pasan en Colombia 🇨🇴 🥳 pic.twitter.com/Feh1MglJRm — Migue :) (@Miguel_G_1_1) September 17, 2023

Salchipapa

Facebook Twitter Linkedin

El joven de la canción de la salchipapa se volvió viral en las redes sociales. Foto: Twitter @ariannasaurithf

Hace unos años, en redes sociales se volvió viral el video de un niño que cantaba una canción sobre la salchipapa. “Me comí una salchipapa, me comí una salchipapa, y qué cosa tan sabrosa y me quedó en la garganta porque no me alcanzó para la gaseosa”, es la letra que cantaba el niño.



Según la Revista Vea, este joven se llama Laureano José Muñoz Pinedo, nació en La Guajira ,y realizó la grabación en el 2014 cuando fue con su hermano a comprar una salchipapa.



En la actualidad tiene 21 años y antes creaba contenido para las redes sociales, actualmente sus cuentas están cerradas.

Perdido en Monserrate

Facebook Twitter Linkedin

Este póster hace referencia a cuando el alcalde Enrique Peñalosa se perdió en Monserrate. Foto: Twitter @_NovelaGrafica

En el 2018, cuando Enrique Peñalosa era el alcalde la ciudad de Bogotá se perdió en los Cerros Orientales junto a varios funcionarios del Distrito por nueve horas. Ellos tuvieron que ser rescatados por el cuerpo oficial de Bomberos de la ciudad.



En ese entonces, los medios nacionales informaron que Peñalosa se encontraba haciendo un recorrido por el 'sendero de las mariposas', uno de los proyectos que tenía la Alcaldía que atravesaría los Cerros Orientales, de norte a sur.



(No deje de leer: Oración para pedir por el buen comienzo de la semana, ser exitoso y prospero).

El recorrido solo iba a durar tres horas, pero los funcionarios y Peñalosa, se perdieron en el bosque que rodea la zona oriental de la capital del país.

¿Quién es Dorian?

Facebook Twitter Linkedin

Este póster hace referencia a una grabación que se volvió muy popular en redes sociales. Foto: Instagram @novelagrafica

Hace unos años, en redes sociales se hizo viral una grabación de dos hombres de la costa. Uno de ellos estaba tratando de llamar a Dorian, pero al parecer estaba equivocado y el hombre de la línea empezó a discutir con él.



Esta grabación se volvió muy viral en las redes y a pesar de que han pasado algunos años las personas la suelen recordar.



Estos otros pósters de películas que creó la inteligencia artificial.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

¿Por qué algunas veces olvidamos palabras cuando tenemos conversaciones?

¿Sin ideas para la cena? Prepare este delicioso omelette de plátano maduro con queso

¡Ojo! Lanzan curso gratuitos para aprender a vender en Facebook e Instagram ADS