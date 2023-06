La inteligencia artificial no tiene límites, gracias a la recolección de datos y algoritmos puede recrear escenarios ficticios a partir de la realidad. Prueba de ello, las imágenes publicadas por el director de arte Jeremy Pomeroy, quien utilizó el programa Midjourney para hacer varios retratos de algunos famosos.

Una de las series más queridas y aclamadas por el público es 'Friends', una historia que retrata las aventuras de seis amigos que viven en el mismo edificio. Ellos se enfrentan a situaciones diarias como lo son encontrar el amor, los problemas familiares, los momentos con amigos y el trabajo.

La serie fue estrenada el 22 de septiembre de 1994 en Estados Unidos, fue una de las producciones más galardonadas de la televisión. Durante 10 años, con 10 temporadas, ganó más de 15 reconocimientos, entre ellos varios Premios Logie, Globos de Oro, People's Choice Awards, TCA, Teen Choice Awards, entre otros más.

El fenómeno de esta producción cautivó a varias generaciones. Personajes como 'Rachel', 'Phoebe', 'Monica', 'Ross', 'Chandler' y 'Joey' fascinaron al público. Además de contar con un reparto "excepcional" de estrellas de Hollywood, también tuvo una de las intros más pegadizas de todos los tiempos.

¿Quién no recuerda haber cantado la intro de 'Friends'? La canción 'I'II be there for you', compuesta por la banda The Rembrandts, era uno de los momentos favoritos de los fanáticos.

Así se verían los hijos de algunos de los actores de 'Friends'



Para sorpresa y curiosidad de muchos, el director artístico Jeremy Pomeroy compartió una galería de fotos en su Instagram que muestra cómo se verían algunos actores si hubiesen tenido familia.

El creativo utilizó la lA Midjourney, la cual creó las imágenes ficticias de varios personajes. Entre ellas, 'Ross' y 'Rachel', quienes son los eternos enamorados de la serie, además de 'Monica' y 'Chandler'.

Los retratos fueron creados a partir de una idea ficticia de cómo se verían los hijos de estos personajes. Pomeroy usó también aplicaciones como Photoshop y Faceswap para darle más realismo a sus creaciones.

Además, es impresionante cómo la aplicación toma características físicas de cada persona. En el caso de 'Rachel' y 'Ross', ambos tienen dos hijas que sacaron los ojos y la nariz de cada uno de ellos.

'Rachel' y 'Ross' si hubiesen tenido hijos dentro de la serie. Foto: Instagram: @mrpomeroyj_ai

Mientras que la familia conformada por 'Monica' y 'Chandler' es más grande, ellos tienen tres hijos varones y una mujer, quienes sacaron los ojos de ambos.

'Chandler' y 'Monica' si hubiesen tenido una familia dentro de la serie. Foto: Instagram: @mrpomeroyj_ai

Los seguidores de 'Friends' eligen su personaje favorito

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO