¿Así se veían en realidad Jesús y estos personajes de la historia?

Bas Uterwijk

En esta imagen de la Monalisa se aprecian los detalles y rasgos físicos realistas de una de las pinturas más famosas de la historia.



"No me gustan tanto las reposiciones como las comparaciones, pero creo que esta pieza en particular debe verse junto a la pintura original", escribió el artista en una publicación de Instagram en la que compara su foto con la obra de Leonardo da Vinci.