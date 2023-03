A lo largo de la historia del entretenimiento han fallecido grandes íconos de la industria que dejaron un legado imborrable en la cultura popular de millones de fanáticos, quienes vieron en sus historias de vida un camino a seguir para su propia realización personal, ya sea en el campo musical o en el mundo de la tecnología.



Personajes como Steve Jobs, Kurt Cobain, Bob Marley y Michael Jackson marcaron una generación de jóvenes que, décadas después de sus muertes, aún los siguen idolatrando y respetando como si siguieran ‘en el mundo de los vivos’.



Así las cosas, la Inteligencia Artificial de MidJourney cotejó los rostros de estas celebridades y realizó un bosquejo de cómo se verían en la actualidad y si no hubieran fallecido.

Kurt Cobain



Fue el vocalista de la icónica banda de rock Nirvana durante más de quince años. Se convirtió en una figura importante en la escena musical de Seattle, Estados Unidos, a finales de la década de 1980 y principios de la de 1990, cuando lanzó su segundo álbum 'Nevermind¡' en 1991.



Falleció a causa del consumo de psicoactivos y por su lucha constante contra la depresión, que lo llevaron a quitarse la vida el 5 de abril de 1994, cuando se dio un tiro de gracia en la frente.



Así se vería en la actualidad, según una Inteligencia Artificial. Foto: Midjourney

Michael Jackson



El cantante murió a la edad de 50 años en 2009 Foto: Midjourney

Es considerado uno de los artistas más influyentes en la historia de la música. Empezó su trayectoria a finales de la década de los 60 con el grupo Jackson Five, que integraba con sus hermanos a la edad de 12 años.



En los años 70, decidió incursionar en su carrera en solitario, una decisión que lo llevaría a la cima de la fama con álbumes como ‘Go to be There’, ‘Off the Wall’ y ‘Thriller’, el cual es considerado como el elepé más vendido en la historia.



Sin embargo, Jackson también fue objeto de controversia a lo largo de su vida, incluyendo acusaciones de abuso sexual a menores. En 2005, fue absuelto de los cargos en un juicio muy publicitado.



El 25 de junio de 2009, murió repentinamente en su casa en Los Ángeles, California, a la edad de 50 años. La causa oficial de su muerte fue una sobredosis de Propofol y benzodiazepinas. Su muerte conmocionó al mundo y fue objeto de una gran atención mediática.



Steve Jobs



Steve Jobs fue una de las personalidades más influyentes del mundo de la tecnología. Su legado ha provocado un avance considerable en el uso de dispositivos inteligentes a través Apple, compañía que fundó en los años 80 y que se ha encargado de la producción de icónicos productos como la computadora Macintosh, los iPhone y los iPad.



A lo largo de su carrera, Jobs fue conocido por su enfoque en la simplicidad y la elegancia en el diseño de productos y por su habilidad para predecir y liderar las tendencias en la industria de la tecnología.



Sin embargo, Jobs murió de un cáncer de páncreas con el que luchó durante muchos años antes de fallecer el 5 de octubre de 2011, a la edad de 56 años, en su casa en Palo Alto, California.

Hoy tendría 68 años de edad. Foto: Midjourney

Bob Marley



Marley fue un activista social y músico jamaiquino, considerado una de las personalidades más influyentes en la historia del reggae. En la década de los 70 se convirtió en una súper estrella internacional que ayudó a popularizar el género a través de un mensaje de paz y unidad.



Marley luchó contra el cáncer durante varios años y murió el 11 de mayo de 1981 en Miami, Florida, a la edad de 36 años. La causa oficial de su muerte fue un melanoma que se había extendido a sus pulmones y cerebro.



El icónico cantante de reggae tendría 78 años Foto: Midjourney

