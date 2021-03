Así se ven Tom Cruise y Nicole Kidman, a 20 años de su separación

Hoy se cumplen dos décadas desde que el actor Tom Cruise anunció su divorcio con la actriz Nicole Kidman, luego de casi 11 años de una relación que parecía ‘perfecta’ ante los medios.

Estas dos estrellas de Hollywood se conocieron en el rodaje de la película ‘Días de Trueno’ y se casaron el 24 de diciembre de 1990, cuando ella tenía 23 años y él 28.



A partir de ahí, aparecían constantemente en las alfombras rojas mostrando su amor ante las cámaras y siempre se decían cumplidos el uno al otro.



“Cuando leí el guion de ‘Jerry Maguire’ lloré por la última línea, que decía: ‘Me completas’. Es exactamente lo que siento por Nic“, afirmó Cruise en 1996 para el estreno de la película ‘Jerry Maguire, seducción y desafío’.

(Le puede interesar: ¿Jennifer Aniston y Brad Pitt volvieron? Rumores ahora son más fuertes).

Kidman y Cruise en la premiere de la película 'Eyes Wide Shut', en la que ambos fueron protagonistas en 1999. Foto: AFP

Además de sus muestras de afecto, la pareja también adoptó dos niños, Isabella y Connor, que después del divorcio decidieron quedarse junto a su padre.



La razón de la separación aún es un misterio, pues lo único que dijo Cruise fue “Nicole sabe por qué”.



Pero aparentemente Kidman tampoco supo el motivo de su decisión, ya que años después admitió para el medio irlándes ‘Irish Examiner’ que estaba perdidamente enamorada del actor.



“Deseaba dejarme consumir por el amor. Estaba desesperada por tener hijos con él. Estaba dispuesta a dejarlo todo. Es parte de mí”, dijo en aquella ocasión.

"Deseo sentirme viva. Yo habría caminado hasta el fin del mundo con Tom", afirmó también la actriz. Foto: AFP

(Puede leer: Parejas que no quieren tener hijos y se han vuelto virales).



Uno de los rumores que se ha extendido es que la cienciología, religión a la que Cruise pertenece, fue una de las causantes de la separación y ha generado problemas entre Kidman y sus hijos.



La actriz ha afirmado en varias ocasiones que Isabella y Connor se criaron bajo las creencias de su padre y, como ella no hace parte de la misma religión, la relación se ha deteriorado. Tanto así que en 2019 Kidman no fue invitada a la boda de su hijo.

(Siga leyendo: Enemistades irreconciliables entre actores y cantantes).

(Si nos ve desde la app de EL TIEMPO, puede ver la publicación aquí).

En la actualidad, Tom Cruise tiene 58 años y ha tenido varias relaciones con mujeres famosas, aunque por el momento no tiene pareja oficial.



Las más destacadas han sido Penélope Cruz, con quien duró tres años, y Katie Holmes, con quien estuvo casado durante 7 años y tuvo una hija.



En cuanto a su vida profesional, en los últimos meses se ha revelado que se encuentra en el rodaje de la película ‘Misión Imposible 7’, dirigida por Christopher McQuarrie.

(Lea: Actriz de reality desmiente haber estado con el prometido de J. Lo).

Tom Cruise en la premiere de la sexta entrega de 'Misión Imposible', estrenada en 2018. Foto: Alex Edelman. AFP

Por su parte, Nicole Kidman ya tiene 53 años, está casada con el cantante de música country Keith Urban y tiene 2 hijas, de 10 y 12 años.



Recientemente también ha estado trabajando en diversas producciones. La más conocida por el momento es la serie ‘The Undoing’, de HBO, nominada a los Globos de Oro 2021.



(Además: Así ha cambiado la actriz protagonista de ‘Xena, la princesa guerrera’).

(Si nos ve desde la app de EL TIEMPO, puede ver la publicación aquí).

Tendencias EL TIEMPO