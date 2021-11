El juego del calamar: irreconocibles, así se ven los actores en la realidad

El ‘Juego del Calamar’ se ha convertido en la serie más vista en la historia de Netflix. Le bastó tan solo un mes para romper todos los récords y posicionarse como la número uno en vistas, con más de 111 millones de usuarios, según informó la revista ‘Forbes’.

La serie gira en torno a un misterioso desafío en el que se dan cita 456 participantes, quienes quieren solucionar su vida financiera dado que están ‘hasta el cuello’ en deudas o porque simplemente son renegados sociales que no han tenido alguna motivación en sus vidas.



Aquel que gane la prueba será acreedor de una suma estratosférica de dinero, con la cual podrá ponerle fin a sus problemas. Sin embargo, todo se empieza a tornar escalofriante cuando los participantes que pierden algún reto son asesinados.



Sus protagonistas se convirtieron en estrellas mundiales luego de su actuación en la serie.



Aquí le mostramos cómo lucen en la vida real, sin heridas, bien vestidos y sin sus características sudaderas verdiblancas.

Lee Jung- Jae

Además de su papel protagónico en el ‘Juego del Calamar’ dándole vida a ‘Seong Gi-Hun’, Lee Jung-Jae ha tenido una larga carrera en el cine surcoreano desde 1993, año en que debutó con la serie ‘Dinosaur Teacher’, del director Kyu-hyung Lee.



Además de su airada carrera actoral de más de 30 producciones grabadas, Lee ostenta una carrera como modelo de diferentes marcas, una cadena de restaurantes, una empresa inmobiliaria y es CEO de la agencia Artist Company, una empresa dedicada a la representación de actores en Corea del Sur.

O Yeong - Su

O Yeong - Su es una de las caras más representativas de la serie de Hwang Dong Hyuk. El actor, de 77 años, ha tenido una larga trayectoria en la televisión surcoreana y en el teatro.



Según relatan medios de ese país, habría participado en más de 200 puestas en escena.



Después de su protagonismo en ‘El Juego del Calamar’ dijo ser solicitado por diversidad de directores de cine, pero manifiesta que es difícil para él atender a tantas llamadas.



“Tanta gente se ha estado contactando conmigo. Como no tengo un gerente que me ayude, es difícil para mí manejar el volumen de llamadas y mensajes que he estado recibiendo, así que mi hija me ha estado ayudando”, expresó en conversación con el programa ‘How Do I Play’.

Lee Yoo-Mi

Es una actriz de academia, pues se graduó en La Escuela de Artes Escénicas de Cheong Woon. Nació en 1994 y a los 15 años debutó en la televisión surcoreana en el programa ‘Give Me Food’ de la cadena ‘MBC’ .



Desde entonces, su carrera ha ido en ascenso hasta lograr el pico más alto con ‘El Juego del Calamar’.



'Lee Yoon Mi'.

Anupam Tripathi

El actor indio, de 32 años, curiosamente ha participado en diversidad de series surcoreanas. Su primera aparición fue en ‘Oda a mi padre’, en 2014, del director Jon JI Kyoon. El pico más alto de su carrera actoral lo alcanzó con ‘El Juego del Calamar’.



Sobre su personaje, en una entrevista con ‘The Kyunghyang Shinmun’, explicó que se siente identificado con ‘Ali’. "Conecto mucho con 'Ali'. En la vida real hago muchas audiciones, hablo mucho sobre pagos y siento que cada día es una supervivencia", aseguró.



Hoyeon Jung

Jung es considerada por la prestigiosa revista de moda ‘Vogue’ como la próxima supermodelo de Corea. De hecho, participó en la cuarta temporada de ‘Korea's Next Top Model’, programa en el que ocupó el segundo lugar. Ella estudió en la Universidad de Mujeres de Dongduk, en la que se especializó en su carrera como modelo.



Su profesionalismo la ha llevado a importantes pasarelas en Corea y el mundo, pues, en 2016, desfiló para la importante marca Louis Vuitton. Desde entonces, ha trabajado con Dolce & Gabbana, Channel y Frendi.



En términos de actuación, únicamente ha participado en ‘Squid Game’, pero ha sido convocada para protagonizar varios videos musicales.

