Así se ven actualmente las hermanas Dávalos, las modelos de los cuadernos de los 2000

Seguramente se acuerda que en los 2000 había varias modelos que salían en la cuadernos, unas de las más famosas eran las hermanas Dávalos, Mariana y Camila, pues eran reconocidas por tener los ojos bonitos.



Ellas fueron unas de las modelos más famosas de la época y sus rostros aparecían en vallas publicitarias, catálogos de ropa, ferias de moda, entre otras. Hoy en día, ellas tienen 35 años, viven en Medellín y se han alejado del modelaje y se han enfocado en otros negocios.

Según la información recopilada por el medio 'El Colombiano', las hermanas estudiaron Administración de Empresas Ganaderas, pero no la terminaron, pues su carrera como modelos les exigía tiempo completo.



Por su parte, actualmente, Mariana, es madre de tres hijos (11, 8 y 3 años) y ha creado su propio emprendimiento, ya que hace poco creó su propia marca de vestidos de baño y ropa de playa llamada Uhmana, la cual busca que las mujeres se sientan libres de los estereotipos.



“En este proyecto me acompaña una diseñadora que me apoya en todos los diseños, yo me dejo guiar mucho por lo que visualmente funciona y mis gustos, además Cami me asesora mucho”, le comentó al medio ya mencionado.

Asimismo, agregó: “En esta nueva faceta he aprendido a valorar mucho más el esfuerzo de las marcas, porque ahora ya conozco desde cero todo lo que hay detrás para hacer un vestido de baño, hay sufrimiento, felicidad, errores”.



En cambio, Camila estuvo un tiempo viviendo en Miami, Estados Unidos, pero hace un tiempo regresó a la ciudad de Medellín y se formó en temas de estilismo y color, también hizo un diplomado en negocios de moda en el Instituto Marangoni de Italia. Ella tiene dos hijos (19 y 9 años) y trabaja como asesora de imagen y docente.



“Con toda la seguridad del mundo podemos decir que estamos trabajando en lo que nos apasiona, lo que se ha convertido en un motor todos los días”, afirmó.

Falta poco para empezar la temporada escolar 2014 con @ScribeColombia aqui les dejo un adelanto! Estudiamos juntos?? pic.twitter.com/04KumYJ1Fd — Gemelas Davalos (@gemelasdavalos) December 21, 2013

Vale la pena mencionar, que las hermanas Dávalos acompañaron a los estudiantes durante tres años en las portadas de los cuadernos. “Todavía tenemos varias copias de los cuadernos guardados, son como nuestro tesorito", le comentaron al medio ya mencionado.



Además, reveló que suelen ser recordadas y reconocidas en la calle como las gemelas de los cuadernos. . “Contamos con la suerte que la gente nos recuerda de una manera muy bonita, nos hacen comentarios muy lindos y ahí es donde decimos que hicimos muy bien el trabajo”, afirmaron.



En el 2022 tuvieron su última pasarela y modelaron la ropa de la marca Santísimas, quien reunió a varias modelos icónicas de los 2000.

