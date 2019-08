Así lucen hoy las actrices de Hollywood más famosas de los años 90

NBC - Mario Anzuoni / REUTERS

Así como Courtney Cox, Jennifer Aniston se llevó todos los elogios por su participación en la serie ‘Friends’, además su carrera cinematográfica, luego de tantos años, está más vigente que nunca. En 1990 Anniston obtuvo su primer papel protagónico en la serie ‘Molloy’; en 1992 protagonizó la primera entrega de ‘Leprechaun’ y luego audicionó para el papel de Rachel en la serie ‘Friends’: la gran ‘catapulta’ que impulsó su carrera. En 1996 participó en ‘She´s the One’ y en 1997 protagonizó ‘Picture Perfect’ junto a otras comedias románticas –se instalaba, poco a poco, en el humor como categoría predilecta- como ‘The Object of My Affection’ (1998) y ‘The Pink Line’ (1998).



El pasado 11 de febrero Jennifer cumplió 50 años –aunque no se le nota mucho el paso del tiempo- y su última gran película es ‘Murder Mystery’, estrenada recientemente en Netflix.