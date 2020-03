¿En qué terminaron estos ‘ídolos’ de la viralidad colombiana?

CityTv/YouTube: Netflix Latinoamérica

A principios del 2018, Citytv realizaba una nota sobre la seguridad vial por la carrera Séptima, de Bogotá. Cuando el periodista vio la oportunidad, le preguntó a un joven ciclista que por qué no llevaba el casco, la respuesta de este fue viral: “No sé, de pronto me gusta la adrenalina”.



Desde memes, videos hasta ‘stickers’, el ciclista se volvió un ‘ídolo’ del mal ejemplo vial. Aun así, días después, en otra nota periodística, el joven vuelve a salir en su bicicleta, pero contando que ya había comprado un casco por internet.



A Andrés, como se llama este joven, la fama lo llevó a protagonizar una publicidad de Netflix Latinoamérica, con sus palabras “no sé, de pronto me gusta la adrenalina”.