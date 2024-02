Así se veía Mónica Jaramillo, presentadora de ‘RCN’, cuando fue miss Antioquia

Una de las presentadoras más reconocidas en Colombia es Mónica Jaramillo, quien fue parte de ‘Noticias Caracol’ por un largo tiempo. Sin embargo, tomó la decisión de alejarse por un tiempo de la televisión e ingresó a la ‘Revista Fucsia’ como directora.



Debido a su gran carisma, la periodista ha podido conectar con su audiencia, por tal motivo cuenta con más de 800 mil seguidores en su cuenta de Instagram. Además, se ha destacado por ser una apasionada de los deportes.

Por lo que recientemente confirmó que es parte del nuevo programa deportivo del ‘Canal RCN’, junto a Mario Sabato y Juan Charri, cuyo tema principal de este ‘show’ es el ciclismo.



Mónica Jaramillo fue Miss Antioquia: así se veía



Aunque su vida es pública al ser tan reconocida, existen ciertos aspectos de los cuales nadie conoce sobre la presentadora. Por tal motivo en una dinámica de la cuenta de Instagram de ‘Nuestratele internacional’ reveló algunos detalles inéditos de su vida que sus fanáticos no saben.



El primero es que se considera una apasionada del deporte y del ciclismo, ya que suele practicarlo constantemente. “Soy una aficionada al deporte, a su historia, a ver las carreras, no importa madrugar a la hora que sea para verlas”, dijo Mónica Jaramillo.



La segunda cosa que, probablemente, nadie conocía sobre ella es que fue Miss Antioquia en el 2003, cuando tenía aproximadamente 18 años, pero dejó ese mundo para volver al periodismo: “Esa faceta de reina, de Miss Antioquia. Estuve en los reinados, pero hice ‘stop’ ahí y retomé el periodismo”.



Mónica Jaramillo como miss Antioquia. Foto: Instagram: @nuestrateleinternacional

El tercer punto que no conocen sobre ella es que tiene una curiosa fobia: “Odio los jabones en barra, entonces siempre tengo jabón líquido en mi baño, no soy capaz de coger un jabón de barra ni siquiera para lavarme las manos”.



Otra característica es que puede tomar hasta cinco tazas de café al día, pues disfruta de su sabor, puesto que puede ingerirlo en “ayunas, después del almuerzo”, porque “ama el café a cualquier hora del día”.



Finalmente, habló sobre su mayor debilidad en cuanto a la comida, algunos pensarán que es algo saludable como frutas o verduras, debido a su vida como deportista, pero no puede evitar comer “las harinas”.

