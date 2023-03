Los nombres artísticos Feid o Ferxxo no son desconocidos en el país. Tampoco en el extranjero, pues este paisa (Salomón Villada Hoyos​) ha logrado catapultarse como uno de los exponentes del género urbano más importes.



Pero antes de ser el artista del que hoy todos hablan era un joven humilde de Medellín, simplemente apasionado por la música.



De hecho, en una entrevista de 2020 que le concedió a EL TIEMPO expresó: "Yo no quiero ser famoso porque me visto con ropa de diseñador, pero que cuando me la quite no me reconozcan. Procuro ser honesto con mi música y con la figura pública que proyecto. Puedo hacer un video con un Lamborghini, pero si se me fue ahí toda la plata, el siguiente video lo hago con una sola cámara en el balcón de mi casa".

Le mostramos cómo lucía en esa época de soñador.



El artista junto a sus primeros fans en 2015. Foto: Facebook: Feid

Todo empezó cuando le escribía y producía a otros artistas en un estudio que sus papás instalaron con un préstamo. Era muy artesanal, incluso quedaba en su casa, en el barrio Buenos Aires, ubicado en el oriente de Medellín.

Esta fotografía corresponde a 2010. Foto: Twitter: @ferxxo4

Durante años buscó un lugar dentro de la industria y trabajó junto a J Balvin, por ejemplo. De hecho, es la mente maestra detrás de 'Ginza'.



En el pódcast de Molusco TV reveló que esta era una canción que duró en el baúl mucho tiempo: "Todo el mundo se reía de esa tema cuando lo terminamos", narra. Según dijo, las expectativas eran muy altas, pues Balvin venía de un pico con 'Ay vamos'. Por fortuna, funcionó.



Su look era diferente al actual. Foto: Facebook: Feid

Luego vendría su debut como solista, pero terminó cediéndole el single a otro colega: Reykon. Se trató de 'Secretos', el causante del éxito de la carrera de este último.



Al final, terminó publicando una canción llamada 'Báilame', en la que su voz es apenas reconocible si se compara con sus trabajos actuales. Pero la que primero resonó en las emisoras fue '911', junto a Nacho, al igual que 'Perfecta', colaboración con Greeicy.



Aunque sin duda participar en proyectos como Los Avengers, conformados por otros intérpretes como Sech y Dalex, le otorgó más reconocimiento. Podría decirse también que desde ahí adoptó el estilo urbano tan característico que luce hoy en día y que con 'Inter Shibuya' terminó de consolidar.

Margarita Contreras

Redacción ÚLTIMAS NOTICIAS