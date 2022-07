Andrea Serna es una de las personalidades de la televisión más conocidas en Colombia. La caldense se ha desempeñado como actriz, modelo, conductora y ahora mismo está presentando El Desafío, de Caracol Televisión.



En su cuenta de Instagram tiene más de tres millones de seguidores a los que decidió revelarles algunas fotos de su infancia. Por medio de sus historias compartió momentos especiales de su niñez y adolescencia.



La famosa mostró una imagen de su primera comunión donde se le ve usando un vestido blanco y largo mientras sostiene una vela. En otra está con su hermana menor mientras las dos utilizan disfraces en la fiesta de Halloween.



Entre las muchas fotografías que expuso Andrea Serna hubo una en particular que llamó la atención de sus seguidores. En ella aparece la presentadora con un corte de cabello de tipo ‘honguito’ muy usado hace unos años.



En sus historias realizó una encuesta entre sus fanáticos para saber quienes habían utilizado el mismo estilo de peluquería en su infancia.



Su actualidad

Andrea Serna ya tiene 45 años y aún se mantiene como una de las mujeres más bellas de la farándula. La presentadora ha dicho en varias ocasiones que es muy disciplinada con el deporte y su rutina de ejercicios.



Hace poco contó que una de sus claves para lucir así, es el cuidado de la piel y sobre todo la hidratación temprana de la misma. Serna asegura que desde pequeña se ha tomado el trabajo de atender este aspecto de su cuerpo.



“A mí me ha ayudado haber tomado muchas precauciones y tener mucha conciencia del cuidado de la piel desde muy jovencita, desde los 20 años empecé hidratación mañana y noche y estuve siempre muy atenta al cuidado del contorno de los ojos. Los tratamientos preventivos me encantan. La hidratación entra a jugar un papel súper importante y fundamental la protección solar” manifestó.



En estos momentos se encuentra presentando una vez más El Desafío, programa que ya lleva 17 años en emisión. En uno de los capítulos, Andrea aprovechó para hablar sobre cómo ha sido la experiencia trabajando allí.



“Me pasa mucho cuando voy por ahí en la calle que se me acerca la gente con mucha curiosidad y me preguntan que si todo lo que sucede aquí en ‘El Desafío’ es real, si es así de duro como se ve, a lo que siempre contesto: ‘No, es peor’” contó.

