Rachel Zegler es una actriz de ascendencia colombiana que se ha viralizado en el 2021 por su gran actuación en la película ‘Wets Side Story’.



Por medio de este corto, la actriz pudo ganar uno de los premios más codiciados del séptimo arte, los Globos de Oro; premios que reciben como reconocimiento los actores más profesionales en el cine y en la televisión del mundo.

Facebook Twitter Linkedin

Rachel Zegler, es la nueva 'Blancanieves'. Foto: Instagram: @rachelzegler

(Tenemos para usted: Disney + ¿Cómo se originó la plataforma de 'streaming'?).

Por esta razón, Disney, la famosa empresa creadora de contenido audiovisual, la seleccionó como la actriz que interpretará a la mítica doncella ‘Blancanieves’, debido al talento que ha demostrado en pasadas entregas.



Hace muy poco se dio la noticia de que los rodajes de esta nueva cinta live- Action comenzaron y por esto ya se ha podido ver cómo Rachel encarnará a la famosa princesa, ya que el diario británico ‘Daily Mail’ reveló imágenes exclusivas de la intérprete como ‘Blancanieves’.



En estas fotografías tomadas por los paparazzis, se puede ver a la actriz luciendo un vestido clásico, emulando al que llevaba 'Blancanieves' en los cuentos, puesto que tiene tonos azules y amarillo, característicos del dibujo animado.

¡PRIMER VISTAZO DE BLANCANIEVES! 👸 Desde el set de filmación del live action de #Disney, tenemos el primer vistazo de cómo lucirá #RachelZegler caracterizada de #Blancanieves 🍎 pic.twitter.com/gvFdzst9j3 — Gaby Meza - 🍿🌈 (@GabyMeza8) May 20, 2022

(Siga leyendo: Esta es la triste historia que inspiró la película de 'La sirenita' de Disney).

También, se pudo observar a Zegler con una réplica exacta del cabello de dicho personaje, el cual tenía la particularidad de ser corto y con muchos rizos naturales.



Sin embargo, las críticas no demoraron en llegar, ya que desde un principio la actriz con raíces colombianas tuvo que enfrentarse a diferentes comentarios racistas, pues para muchos no posee el color de piel de la primera princesa que Disney mostró en la película animada de 1937.



Y aunque esta es una crítica fuerte, los cibernautas y varios críticos del cine no quedaron muy cómodos con el vestido que portaba, porque dicen que el trabajo al crearlo no fue de la mejor calidad posible.

Facebook Twitter Linkedin

Zegler es una actriz con raíces colombinas, lastimosamente está siendo crítica por su color de piel, pues dicen que no se parece al personaje que va a interpretar. Foto: Instagram rachelzegler

(Le puede interesar: Disney invita a conocer los ambientes y cultura de 'Encanto' en Colombia).

Se sabe que la intérprete se encuentra muy tranquila consigo misma, aunque está en desacuerdo, por los mensajes de discriminación que recibe en internet.



De momento no se sabe cuándo será la fecha de estreno de tan esperada película, pues muchos fans de esta creación animada están a la expectativa de todo lo que pueda pasar con el live- Action de su princesa favorita.

DAVID LEONARDO DÍAZ DUARTE

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

El actor de Disney con Síndrome de Down que tendrá un protagónico en 'Peter Pan'

Disney recuerda el paso de Shakira por una de sus series más famosas

Marvel Studios ¿cómo afecta el arresto de Jonathan Majors al UCM?