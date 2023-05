La franquicia de Power Rangers ha sido una de las más populares, con más de 20 temporadas en televisión. Cada generación contaba con un grupo de cinco o seis jóvenes héroes que usaban trajes de un color y se dedicaban a salvar el mundo.



Es por eso que existe un gran número de actores que, aunque participaron en alguna entrega de este programa, siguieron otros caminos.



Es el caso de Monica May, quien le dio vida a Elizabeth 'Z', la Power Ranger amarilla en Power Rangers Super Patrulla Delta (SPD).

Desde el 2005 se emitió el programa Power Rangers Super Patrulla Delta. Foto: Instagram @missmayburlesque

En 38 episodios de la temporada que se grabó en 2005, May se puso el traje amarillo y combatió las amenazas extraterrestres con el equipo de SPD. En ese entonces lucía el cabello castaño oscuro y apenas tenía 20 años.



Sin embargo, finalizada su participación, no obtuvo papeles más grandes en su camino por la actuación. Apareció en el 2006 en la serie Zack y Cody: Gemelos en Acción y no se supo mucho más sobre ella hasta el 2020, cuando creó su cuenta de OnlyFans.

La mujer de 39 años se dedica al yoga y hace shows de burlesque. Foto: Instagram @missmayburlesque

May ha compartido en sus redes sociales su trabajo como bailarina de burlesque e instructora de yoga, además de su faceta de mamá de tres.



La mujer de 39 años compartió en su Twitter la noticia de la creación de un OnlyFans en el 2020, pues según confesó en una entrevista para la revista PopCulture que "necesitaba hacer algo para sobrevivir y creo que OnlyFans me dio la oportunidad de ser yo misma, de tener el control sobre mi vida y mi cuerpo".



En su Instagram también se aprecian fotos y videos en las que la mujer luce su cuerpo y se ve muy cómoda tanto en los shows de burlesque, como en sus clases de yoga.

Y aunque parece que no tiene problema con ello, en su momento usó su cuenta de Twitter para responderle a un usuario, cuestionando si OnlyFans era lo mismo que hacer porno. "¿Supongo que ahora hago porno? Gracias por avisarme, hermano", escribió.



Ahora, a pesar de su popularidad -en Instragram tiene más de 60 mil seguidores- May le dio de baja a su cuenta de OnlyFans sin dar muchas explicaciones al respecto, pues medios de entretenimiento reportan que era una cuenta popular.

