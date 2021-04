Así se ve Jaider Villa, primer ganador de ‘Protagonistas de Novela’

En 2002, Jaider Villa ganó la primera edición del programa ‘Protagonistas de Novela’, del canal ‘RCN’.



Desde entonces trabajó en la actuación por algunos años, sin embargo, poco a poco se fue alejando de los focos mediáticos.



En los últimos años se alejó del mundo del entretenimiento. ¿Qué hace en la actualidad?

Junto a la actriz y presentadora Ximena Córdoba, Villa obtuvo el primer lugar en el ‘reality’, lo que le abrió varias puertas en producciones del país.



Por ejemplo, actuó en telenovelas como ‘Milagros de amor’, ‘Al ritmo de tu corazón’ y ‘Merlina, Mujer Divina’, todas transmitidas por el canal ‘RCN’.



Sin embargo, su fama en la pantalla chica colombiana le duró poco tiempo. Tras ello decidió radicarse en Miami, Estados Unidos. Allí hizo algunos comerciales y obras de teatro hasta que, finalmente, decidió alejarse de los medios y dedicarse a la tecnología.



(Le puede interesar: Grupo vuelve a bailar Vogue en el Paro Nacional).

(Si nos lee desde la app de EL TIEMPO, puede ver la publicación aquí).

(Si nos lee desde la app de EL TIEMPO, puede ver la publicación aquí).

Villa tiene 44 años y vive en la ciudad de Los Ángeles. “Hace parte de una sociedad dedicada a los drones”, según comentó la revista ‘Vea’ en su más reciente edición.



Este trabajo, sin duda alguna, está más relacionado con su carrera de Ingeniería Eléctrica, la cual cursó en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín.



Esta labor le ha dado la oportunidad de viajar a distintas partes del mundo y darse uno que otro ‘gustico’. Por ejemplo, a principios de 2020 publicó una foto en su cuenta de Instagram en la cual posaba junto con un camello en el Tesoro de Petra, ubicado en Jordania.



(Le recomendamos: Conozca a las hermanas de la presentadora Jessica Cediel).

(Si nos lee desde la app de EL TIEMPO, puede ver la publicación aquí).

(Si nos lee desde la app de EL TIEMPO, puede ver la publicación aquí).

En sus redes sociales también comparte varias imágenes e historias de su afición al ciclismo. Es aficionado al ‘caballito de acero’ desde que era un niño.



“Fui deportista de alto rendimiento, me dedicaba al ciclismo, me acuerdo que me levantaba muy temprano junto a mi papá a entrenar. (...) Tenía unos 13 años, después era con mis amigos y ya de una manera más exigente, entrenaba cinco o seis horas diarias”, recordó en una entrevista para el periódico 'La Nación', de Neiva.

(Si nos lee desde la app de EL TIEMPO, puede ver la publicación aquí).

(Si nos lee desde la app de EL TIEMPO, puede ver la publicación aquí).

Villa ha dicho que, después de su paso por el ‘reality’, tuvo que afrontar momentos difíciles debido a la fama y a la constante exposición a los medios. Él, incluso, se llegó a arrepentir de haber participado en el programa.



“Cuando salía a la calle era algo de locos, veía chicas desmayadas, llorando. Cosas que para una persona ‘normal’ como yo eran difíciles de entender porque, en mi caso, no hubo un proceso, todo fue de la noche a la mañana. Además luego inventaron tantas cosas, fue un golpe duro”, dijo en la charla con el citado medio huilense.

Lea más historias

- Murió la voz latina de 'Jessie', personaje de 'Pokémon'

- Por fallas técnicas, tuvieron que bajar de montaña rusa 'caminando'

Tendencias EL TIEMPO