Así se ve hoy la niña que cantó la icónica canción: 'Mamá, ¿dónde están los juguetes?'

En la época de diciembre las personas se contagian de la alegría que trae la Navidad y el año nuevo, por eso se suelen escuchar en las calles villancicos como ‘A la nanita nana’, ‘Los peces en el río', ‘Mi burrito sabanero’, ‘Tutaina’, entre otros.



Sin embargo, existe una canción en particular que se caracteriza por ser triste y narrar la historia de las personas que no tienen los recursos económicos para comprarle regalos a sus hijos. Esta es ‘Mamá, ¿dónde están los juguetes?’, un sencillo escrito por el compositor venezolano Oswaldo Oropeza e interpretada por Raquel Castaños, quien en ese entonces era una niña.

Este tema fue lanzado en la Navidad de 1962 y rápidamente se convirtió en un éxito en Venezuela y Colombia. Cuando fue la grabación, Castaños solo tenía 6 años y en un artículo para la revista Soho del 2013 reveló que no les gustaba la canción y no entendía por qué se había vuelto un éxito.



“A mí me parecía una canción horrible, y no entendía por qué querían grabar algo tan triste. No me gustaba y al principio me rehusé a cantarla. Pero mi mamá me insistió y al final lo hice, sobre todo, por complacerla”, contó.



Asimismo, recordó: “Hicieron un programa especial en Radio Caracas Televisión en el que yo debía cantar. El día de la grabación, el set estaba decorado de Navidad y yo tenía que parecer una niña muy humilde. Todo estaba muy preparado, pero a la gente de producción se le escapó el detalle de los zapatos, así que tomaron los míos y los rompieron para que parecieran desgastados y viejos. Eso aumentó mi horror”.

Ahora bien, Raquel Castaños hoy en día tiene 70 años, es cantautora, actriz y expresentadora de la televisión venezolana, y no puede creer que, a pesar de que han pasado 61 años, la canción sigue muy presente y ha marcado a diferentes generaciones.



"Supe que la canción sigue sonando en Colombia, y es algo que me llena de mucha alegría, porque siento un gran afecto por el pueblo colombiano y su gente. Sé que la escuchan en Navidad en todas las casas y que muchas veces creen que es un niño el que la canta. Pero en realidad soy yo, Raquel Castaños", agregó.

¿Cómo ha sido la vida de Pilar Castaños?

La primera vez que Raquel Castaños debutó en la televisión venezolana fue cuando tenía 5 años y desde ese entonces estuvo presente en la pantalla chica y en los escenarios más prestigiosos del país vecino.



Además, ha formado parte de numerosas novelas como 'Las dos Dianas', 'Pecado de amor', 'Pedacito de cielo', 'El ángel rebelde', entre otras. Incluso se puede ver, tuvo su primer papel en 1969 y en el 2004 grabó su última novela.



En cuanto a la música, ha grabado más de 30 discos, los cuales en su mayoría son baladas y algunos son composiciones suyas. Sus éxitos más recordados son: 'La Hallaca', 'Abrázame', 'El niño pobre' o 'Médanos y leyendas'.

En diciembre de 2022, se supo que la cantante estaba presentado algunos problemas de salud y necesitan donaciones. Esta noticia fue dada por su esposo, José 'Pollo' Sifontes, quien afirmó que su estado de salud era delicado.



"Presenta un deterioro progresivo por hidrocefalia normotensiva en el cráneo que le impide caminar y además (le genera) pérdida de memoria. Debe ser operada de emergencia para practicarle una craneotomía, que consiste en colocar una válvula en el cráneo para drenar líquido cefalorraquídeo. Solicitamos las contribuciones que puedan aportar", informó el también artista.



En ese momento, necesitaban recaudar 25.000 dólares para una operación y le pidieron ayuda a sus familiares, amigos y seguidores.

Lograron recaudar los fondos necesarios para su operación y actualmente ya se encuentra mucho mejor y recuperándose poco a poco.

