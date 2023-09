En el programa de chismes 'La Red' de Caracol Televisión suelen mostrar los últimos acontecimientos de la farándula colombiana. Asimismo, tienen una sección en la que critican la ropa que usan los famosos, incluso, la que ellos mismos llevan.

Recientemente, Mary Méndez mostró en su cuenta de Instagram que no le gustó para nada la ropa que llevaba su compañero de set Juan Carlos Giraldo. En sus historias se vio que el presentador y especialista en moda llevaba un saco y un pantalón de color café.



Sin embargo, hubo un detalle que no paso desapercibido y es que sus pendas de vestir estaban llenas de pequeños agujeros.



“Juan Carlos, necesitas hacer en tu casa una fumigada brava, te cuento. La polilla se le comió el saco a Juan Carlos (y el pantalón). ¡La polilla se le comió el saco y el pantalón!”, comentó entre risas.

Seguido a esto, y con un tono sarcástico, Giraldo respondió: “¡Qué pesar! Siquiera mamá murió”. Esto desató las risas entre los dos. Luego la presentadora siguió caminando hacia el estudio de grabación y le lanzó un último comentario: “Lo que es no saberse vestir, en la vida… ¡Ay!”.



A pesar de las burlas, en el programa Juan Carlos lució con orgullo su atuendo lleno de huecos.

Mary Méndez muestra su molestia por una marca de pastillas para adelgazar que uso su imagen

La marca utilizó su imagen para promocionar su producto. Foto: Instagram @marymendez55

Méndez, además de su amplia trayectoria en la televisión, decidió crear su propia marca de productos 'FitCook', esta se puede encontrar en los supermercados y es bastante popular. Sin embargo, en las últimas semanas, reveló que estaba teniendo problemas, pues una marca de pastillas para adelgazar estaba utilizando su imagen.



La presentadora en sus historias de Instagram suele mostrar su rutina del día a día. Pero unas personas inescrupulosas decidieron tomar una captura a uno de sus videos para promocionar su producto para bajar de peso.



"¿PERDÓN???? Les exijo que esta FALSA PUBLICIDAD sea retirada de inmediato de sus redes sociales y de cualquier medio de comunicación, impreso o hablado, haciendo falso uso de mi imagen", escribió la presentadora.

Mary Méndez no es la única que ha tenido que pasar por esta situación, pues en oportunidades pasadas famosos como Juan Diego Alvira, Carolina Cruz, entre otros, han denunciado este tipo de casos.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

