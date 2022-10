Nunca se sabe qué esperar en un concierto. Desde aparatosas caídas hasta fanáticos enloquecidos, peleas memorables o, incluso, fortuitos regalos que terminan por eclipsar el show. La realidad es que resultan una gran sorpresa para los fanáticos, pero en ocasiones, también para los artistas, quienes deben hacer frente a los insólitos, inesperados y curiosos momentos que tienen lugar durante sus presentaciones.



(Lea también: J Balvin anuncia nueva gira de conciertos por toda Latinoamérica).

Ni siquiera J Balvin, uno de los más grandes cantantes colombianos de música urbana, se salva de protagonizar notables sucesos en los escenarios. En esta oportunidad, un particular regalo por parte de sus seguidores en pleno concierto en Río de Janeiro, Brasil -en el marco de su gira por Latinoamérica-, fue el que terminó robándose todas las miradas.

En video quedó captado el momento en el que un fanático brasileño le entregó una gorra al ‘niño de Medellín’. Sin embargo, no era cualquier gorra: en la parte delantera se veía el logo de Residente, el rapero puertorriqueño con quien el artista paisa habría tenido polémicos y repetidos enfrentamientos.



Nadie estaba preparado para ser testigo de lo que vendría después: sin mayor reparo el intérprete de ‘Mi gente’ procedió a ponerse la gorra en la cabeza al tiempo que mandaba un mensaje para todos sus fanáticos.“Se necesita mucho cariño y mucho amor”, fueron las palabras con las que el reguetonero dio a entender a sus seguidores que las diferencias con Residente habrían quedado, aparentemente, enterradas en el pasado.



J Balvin se puso una gorra de Residente en su concierto

J Balvin se puso una gorra de Residente en su concierto JAJAJAJAJAJ pic.twitter.com/P3dVnvjYA3 — carloxx iván (@itscarlosivan) October 6, 2022

Ante el insólito momento que fue difundido por redes sociales, los seguidores no tardaron en dar su opinión al respecto. “Ya en este punto comienzo a pensar que su ‘tiradera’ siempre fue marketing”, “ídolo” y “aprendió la lección”, fueron algunos de los comentarios que inundaron la red.

La ‘tiradera’ entre J Balvin y Residente



J Balvin y Residente protagonizaron, quizás, varios de los enfrentamientos más polémicos, mediáticos y fuertes de la industria musical. Todo comenzó cuando el artista colombiano llamó a hacer un boicot a los Premios Grammys 2021 en forma de protesta por la invisibilidad que, según él, se le ha dado al género urbano.

José, tu música es como un carrito de hot dog, le gusta a todo el mundo, pero cuando la gente quiere comer bien se va a un restaurante, que son los que ganan las estrellas Michelin FACEBOOK

TWITTER

“Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating, pero no nos dan el respeto. Posdata: Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido”, fueron las declaraciones públicas que, en su momento, dio el también productor discográfico colombiano.



La opinión de Balvin no fue bien recibida por Residente, quien no dudó en dejar a la vista su inconformismo.



La opinión de Balvin no fue bien recibida por Residente, quien no dudó en dejar a la vista su inconformismo. “Tienes que entender que es como si un carrito de hot dog se molestara porque no puede ganar una estrella Michelin. Y no me malinterpretes, José, tu música es como un carrito de hot dog, le gusta a todo el mundo, pero cuando la gente quiere comer bien se va a un restaurante, que son los que ganan las estrellas Michelin”, dijo el artista puertorriqueño el año pasado.

"Residente":

Por su respuesta a J Balvin pic.twitter.com/BhAFU049C1 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 30, 2021

Sin embargo, la cosa no quedó allí. Pese a que las diferencias entre los cantantes parecían haber quedado en el pasado, fue el exintegrante de Calle 13 quien se encargó de traerlas nuevamente al presente de la manera menos esperada a inicios de 2022.



“Cobarde, corderito mancebo (...) pendejo, mentiroso, se hace el espiritual usando la salud mental pa’ vender un documental”, fueron solo algunos de los versos que le lanzó Residente al cantante paisa en medio de la ‘BZRP Music Sessions #49’, un tema que realizó en colaboración con Bizarrap, DJ y productor argentino.

¿‘Tiradera’ musical o estrategia de marketing? Lo cierto es que el intérprete de ‘La Canción’ sorprendió recientemente a todos sus seguidores poniéndose la gorra de su contrincante y dejó, para la posteridad, un nuevo episodio entre la conflictiva relación.

