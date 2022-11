"Casi la sacan del testamento" es uno de los tantos comentarios que le han llegado a una usuaria de TikTok luego de compartir la reacción de su abuelo al verla bailar y "perrear" al ritmo de un clásico del reggaetón, la canción 'Gasolina' de Daddy Yankee.

Andrea Tanner, como se llama la protagonista de este video, asistió a la boda de su amiga junto con su abuelo. Pero, mientras él esperaba tranquilo en la mesa junto a otro grupo de invitados, su nieta era la estrella en el centro de la pista, a quien incluso algunas personas rodearon en un semicírculo para que diera sus mejores movimientos al ritmo de Daddy Yankee.

En el video, que ya tiene más de 5.4 millones de reproducciones, se ve cómo ella bailaba eufórica moviendo sus caderas de un lado a otro, mirando hacía el lado contrario a donde se encontraba su abuelo.



Pero cuando suena "a ella le gusta la gasolina, dale más gasolina", se giró para quedar de frente en dirección a las mesas donde estaba el adulto mayor y comenzó a agacharse y bailar aún más rápido la parte del coro.

Lo que no se esperaban los internautas que veían el clip, era que el señor estaba de pie mirando fijamente, casi sin parpadear, a su nieta al otro lado del escenario, con un gesto que algunos han calificado de "decepción" y otros "de shock".



Lo cierto, es que la misma Andrea Tanner escribió "todo iba bien hasta que... la cara de decepción de mi abuelo".



Varios invitados también se dieron cuenta de la inexpresiva y penetrante mirada del hombre al ver a su nieta 'perrear', por lo que no pudieron disimular la risa.

En los comentarios los usuarios bromeaban que desde ahí la joven quedaría excluida de los papeles de la herencia.



"El abuelo: prefiero dejarle todo al gobierno".



"Llama al notario ... voy a sacar a mi nieta del testamento".



"Ya me imagino la anécdota; yo iba a heredar los terrenos del abuelo pero me vio perreando en una boda y me saco del testamento".



"He sentido un frío que me recorría todo el cuerpo... que miedito".



Han sido algunos de los comentarios en TikTok.

