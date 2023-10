Así reaccionaron los colombianos al estreno de la novela de ‘Rigo’: ‘fue un éxito’

La nueva telenovela del Canal RCN, cuenta la historia de uno de los ciclistas más reconocidos y espontáneos de Colombia, se trata de Rigoberto Urán, quien por años ha dejado en alto el nombre del país en las competencias ciclísticas más importantes del mundo.

Rigo, la novela se transmitirá de lunes a viernes a las 08:00 p.m. y contará la historia del ciclista, su inicio y su trayectoria en el mundo del deporte, además su historia de amor con su actual esposa y gran amor de la juventud, Michelle Durango.

La historia es interpretada por Juan Pablo Urrego, quien dará vida a Rigo, además de Robinson Díaz, Sandra Reyes, Ana María Estupiñan, entre otros grandes actores.



El primer capítulo de la esperada telenovela fue un abrebocas a lo que será la producción, pues enseñó varias etapas del deportista, cuando estaba en el colegio y cuándo se le dio la oportunidad de internacionalizar su carrera.



Recientemente, el deportista habló sobre la telenovela y aseguró: “Queremos dejar una huella de que se pueden lograr las cosas con mucha dedicación. Que la vida no es solo montar bicicleta y que uno siempre va a necesitar del apoyo de la familia y de los amigos para lograr cualquier objetivo”.

Los televidentes no se hicieron esperar y por medio de las redes sociales comentaron los diferentes detalles de la producción, algunos destacaron la interpretación de Juan Pablo Urrego como ‘Rigo’, asegurando que no pudieron encontrar un actor más parecido.



“Mejor actor imposible, que manera de representar a Rigo. Superelenco, maravillosos todos”, “Una novela que entretiene al pueblo”, “Primer capítulo que aún no se acaba y ya me he reído como nunca”, son algunos de los comentarios.

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣Jajajajajajajaja, esto está muy bueno #Rigo

Estas son unas arepas que le mandó una tía mía y se le cae una navaja, dizque esa es para pelar mangos, noooo😂😂

Oigan que actorazoooo Juan Pablo Urrego! @UranRigoberto

Jajajajaja, que pecaooo'o

¡Solicitud denegada! 🥺 pic.twitter.com/5z2RyOtAZ2 — Aԃɾιαɳα (@Adriau) October 10, 2023

Comer frijoles 2 veces a la semana, porque si no le sale los hijos medio aguev@dos 🤣🤣🤣🤣🤣#Rigo — Mile 👑 (@MileTuiran) October 10, 2023

#Rigo 😂😂😂😂😂😂😂😂las familias paisas tienen que comer frijoles 2 veces a la semana o sino los hijos les salen medio agüevados

Jajajajajajajajajajajaja, no he parado de reirme en hora y media. Esto está muy buenoooo😂😂😂😂

La sacaron del estadio @CanalRCN @UranRigoberto pic.twitter.com/eHfLBH2ImE — Aԃɾιαɳα (@Adriau) October 10, 2023

Jajajajaja como no evitar reírse uno con cada dicho, cada aventura... primer capítulo y ya me gustó la novela. 😂 #Rigo — Margarita Álvarez V. 🇨🇴 (@Margara921) October 10, 2023

#rigo usted entiende inglés ? Si el del colegio 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/jtlhOMvID4 — Casandra P Acosta estrada (@CasandraPAcost1) October 10, 2023

