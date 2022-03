Lamento que @Estamos_Listas no hayan llegado al Senado. Sigan construyendo. Volvería a confiar en ustedes.

Tampoco quedó el candidato que escogí de @CoaliEsperanza

Pero veo gente en Senado que me entusiasma.

Me tranquilizan unos quemados q solo aportaban daño desde el Congreso.