La Gorda Fabiola es una reconocida humorista del elenco de ‘Sábados Felices’ del canal Caracol TV. Hace unos días, la famosa tuvo una entrevista con el programa ‘La Red’ y ahí contó que se hizo una cirugía estética en su rostro y mostró los resultados.

Ella misma fue la encargada de contar cuáles eran los cambios que quería hacerse en su rostro: “¿Qué me voy a hacer? La papada. Si hay algo con lo que yo no estoy a gusto es este cuerito que, después de adelgazar tanto, quedó sobrando y por nada del mundo se quiso recoger”.



Asimismo, reveló que este procedimiento también era parte de la celebración de su cumpleaños: “Así que lo vamos a cortar y voy a celebrar en grande los 60 años”.



(Lea también: Carmen Villalobos recordó a su mamá en emotivo discurso del Día de la Madre).



La persona encargada de rejuvenecer un poco a la humorista fue el doctor Jorge Leonardo Gagliano, cirujano plástico estético reconstructivo, y le comentó al programa que le iban a hacer “un estiramiento facial quirúrgico cervicofacial, que quiere decir que vamos a estirar la piel y los tejidos profundos”.

Por su parte, la doctora Lina María Ussa, médica estética y láser, explicó que este procedimiento le iba a dar un efecto tensado para eliminar las arrugas finitas que tiene. “Le vamos a devolver la luz”, aseguró.



Luego de unos días el programa de chismes volvió a visitar a la famosa, quien se dejó ver sin vendas y aseguró que por el momento se encuentra muy feliz con lo que ve al espejo.



“La recuperación fue genial. Yo quería ver los resultados pronto. Entonces pronto hice mis ejercicios, mi doctora Andrea también vino (y ayudó con) mi drenaje, a enseñarme toda la clase de movimientos y ejercicios. Entonces ya estoy viendo cómo voy a quedar”, afirmó.



(Lea también: ¿Embarazada? La inquietante predicción de Mhoni Vidente sobre Shakira y Lewis Hamilton

La Gorda Fabiola reveló que todavía está inflamada: “Esta no es la cara con la que voy a quedar. Me preguntan que si me hice algo en los ojitos, que si me hice algo en la frente. No, de pronto es por la inflamación”, contó.



En las imágenes se ve a la humorista mucho más feliz, pues era un cambio que hace tiempo quería hacerse.



“Yo todo lo que quería era corregir esto que no me gustaba, que era piel que sobraba después de haber adelgazado tanto y también los años. Por la gravedad tenía la sonrisa del payasito triste, hacia abajo, subí los cachetitos y corté la papada, yo me veo al espejo y veo lo que yo quería ver”, concluyó.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

