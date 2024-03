Así puede usar IA para que le arme planes de Semana Santa sin que usted haga nada

Planear un viaje puede ser una tarea difícil, pues comprar los vuelos, reservar el hospedaje y planear las actividades que realizará en el destino puede ser algo abrumador. Sin embargo, hoy en día con las diferentes herramientas de Inteligencia Artificial puede planear todo lo que hará de una forma fácil y sin mucho esfuerzo.

De esta forma la IA le puede recomendar los lugares que merecen la pena visitar o a qué horas es mejor hora ir. Incluso, es capaz de diseñar rutas entre ciudades en el plazo que le indique.

Aunque la inteligencia artificial no puede brindarle un presupuesto exacto por cada destino, sí le otorga un precio aproximado. En ese sentido le mostraremos algunas IA que puede utilizar para planear su viaje de una forma sencilla.

ChatGPT

Puede emplear el chatbot de OpenAI de forma gratuita, en su versión 3.5. Acá usted le podría preguntar a la IA lo que quiera, desde un restaurante para comer en su destino o los lugares más importantes para visitar y en qué orden hacerlo.

En ese sentido le mostraremos un ejemplo de lo que puede preguntar: “Voy a viajar a Santa Marta durante 2 días. Hazme una ruta con los lugares más icónicos de la ciudad, dividiendo los tramos en mañana y tarde para cada día. Al lado de cada sitio, dime cuál es la mejor hora para visitar cada uno, que es cuando haya menos gente”.

De esta forma la IA le dará un listado bien detallado de los cosas que puede hacer cada día.

Google Gemini



Esta es la inteligencia artificial de Google y es muy parecida a ChatGPT, en ese sentido puede pedirle lo mismo que a este. Gemini es capaz de aconsejarle sobre el nivel de seguridad o le dará indicaciones para usar el transporte público.

Un ejemplo para preguntar pude ser: “Diseña una ruta por Italia de 14 días en la que descanse en varias ciudades. Debe empezar por el norte y acabar en el sur. Muéstrame cuáles son los lugares más icónicos de cada ciudad y los hoteles más económicos de cada una de ellas”.

Estos chatbots le pueden ayudar a crear un plan de viaje al destino que vaya. Foto:iStock

Bing Chat



Es la IA de Microsoft, esta es muy parecido a los chatbots anteriores, también le puede pedir que diseñe rutas de viaje. Sin embargo, la diferencia es que este le puede insertar mapas, imágenes o enlazar a las webs de los restaurantes, locales o zonas de interés.

Preguntas que le puede hacer a la IA



Estas son algunas preguntas que le puede hacer a la IA para que lo ayude a planificar su viaje, según el medio ‘La Vanguardia’.

Hazme un plan para ver lo mejor de Cartagena gastando menos de 400 mil pesos colombianos.

¿Qué consejos son los más importantes si voy a São Paulo?

Hazme una ruta y dime que transportes tengo que coger para llegar desde Southampton (Inglaterra) a Sterling (Escocia).

Diseña una ruta en bicicleta que pase por Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos.

¿Qué bares de Bogotá son los más recomendados aparte del Theatron?

Hazme un viaje por el Báltico en el que cruce el mar, indicándome dónde tengo que coger cada ferry.

Estoy buscando información sobre vuelos disponibles, opciones de alojamiento y actividades interesantes para hacer en mi destino. Me gustaría saber también sobre los precios y cualquier recomendación que tengas. ¿Podrías proporcionarme sugerencias y orientación para organizar mi viaje de manera efectiva?

Revise la información que le da la IA



Debe tener en cuanta que muchas veces la IA no tiene toda su información actualizada, por lo que le puede recomendar un lugar que ya no existe o rutas que no están habilitadas. Por esta razón, siempre se recomienda revisar dos veces la información que la IA le brinda.

Además, recuerde que al preguntar la información debe estar lo más detallada posible para que la IA le cree un buen plan de viaje.

