Esto puede hacer para que las sábanas no se arruguen al salir de la lavadora

Durante el día de limpieza en el hogar se retira el polvo, se lavan las baldosas, la ropa, las ventanas, los baños, las paredes, las decoraciones, al igual que la ropa de cama, que se debe cambiar al menos una vez a la semana, según 'Cuídate Plus'.



Su lavado debe ser recurrente para evitar la aparición de los ácaros, pues la humedad, la temperatura y la piel muerta favorece a la reproducción y propagación de estos insectos, por tal motivo se recomienda que las sumerja en agua con temperaturas de 50 y 60 °C, de acuerdo con lo dicho por la alergóloga Inés Torrado al medio mencionado.

Sin embargo, cuando las sábanas se secan pueden quedar un poco arrugadas debido al movimiento de la lavadora, el material de las mismas, entre otras razones. Esto puede ser molesto a nivel visual, así que si usted desea eliminar esas marcas, tome nota a los siguientes consejos.



#parati #trucos ♬ son original - Musica+ @patriwhitehouse 3 TRUCOS PARA UNA CAMA PERFECTA Para mi el truco está en saber cómo y no sólo con qué, quien diría que con unas sábanas tan arrugadas puede quedar una cama tan bonita. Las acababa de sacar de la secadora y al ser de lino salen súper arrugadas pero ya veis que no es problema, ya que a la hora de vestirla lo disimularemos súper bien estirándola y complementándola para subirla de nivel. TRUCO MANCHAS COLCHÓN: mezcla agua oxigenada y jabón lavaplatos a partes iguales. En mi caso eran pequeñas manchas y he usado 4 cucharadas de cada. Impregnas una bayeta con la mezcla y lo aplicas sobre la mancha, frotas enérgicamente sobre ellas y verás como van despareciendo. Después aclararemos la bayeta y frotaremos de nuevo sobre donde hemos aplicado la mezcla hasta ver que desaparece el jabón, dejamos secar y maravilla, desaparecen por completo, es un truco infalible! HACER LA CAMA: dos almohadas grandes, dos delante más cortas y dos cojines de 50x50, todo colocado en vertical. Doblamos doble el embozo, primero hacia delante y luego hacia atrás. Ponemos una colcha doblada por la mitad y encima un plaid a lo largo en un color más claro para dar luminosidad y contraste. RECETA PERFUMADOR DE TEXTILES: 100ml de agua, 200ml de alcohol y 80 gotas de aceite esencial, que son 8 medias pipetas aproximadamente. ¿Tú planchas las sábanas? Yo hace mucho que no 😅 #fyp

¿Cómo evitar las arrugas en las sábanas?

Cuando lleve su ropa de cama a la lavadora evite hacer muchos dobleces, pues esto aumenta la posibilidad de que las arrugas aparezcan sobre la tela, también debe lavarlas por aparte, es decir, no mezcle sus sábanas con su ropa o con las toallas, puesto que a largo plazo desgasta los tejidos.



De acuerdo con lo que le dijo la influencer de limpieza Paula Seiton, en una entrevista para 'ABC', además de los productos convencionales de limpieza, puede agregar dos cucharadas de bicarbonato y 100 ml de vinagre blanco, para evitar malos olores, desinfectar y desengrasar.



El secreto está en que después de que su ropa de cama cumpla su ciclo en la lavadora le rocíe un perfumador de textiles y verá como se disminuyen las marcas visiblemente cuando las vaya a poner sobre su cama, según 'ABC'.



Debe leer las instrucciones de limpieza, ya que allí especifican a qué temperaturas deben limpiarse para que queden perfectas, por lo general se lavan con temperaturas entre los 40 y 60° C, pero si su tendido tiene bordados debe elegir la opción de prendas suaves de su lavadora y configurar el agua a la más fría.



Esto no es lo único a tener en cuenta, pues para el secado en la máquina se recomienda que utilice una baja temperatura, pero si no cuenta con uno de estos electrodomésticos, debe sacar la ropa de cama apenas termine su lavado para que la pueda extender antes de que se le formen arrugas, de acuerdo con 'El país'.

