Así puede eliminar las manchas de chicle de la ropa con vinagre y sin dañarla

Seguramente en alguna ocasión le ha pasado que está masticando chicle y sin culpa este termina en su ropa. Este pequeño descuido puede ser un gran enemigo para la prenda, pues puede dañarla y dejar una mancha para siempre.



En internet existen varios trucos caseros que lo pueden ayudar a quitar la goma de mascar sin tener que sacrificar su ropa. Incluso varias de estas técnicas son efectivas, fáciles y los materiales los tiene en su casa.

Usar de vinagre

Para este truco primero debe hervir un vaso de agua con un poco de vinagre blanco. Luego vierta la mezcla sobre el chicle y con un cepillo ráspelo suavemente hacia arriba. Cuando este se desprenda lave la prenda como de costumbre.



(Lea también: Actor de 'Top Gun' demanda a Paramount por usar su imagen sin permiso en la secuela).

Congele el chicle con hielo

Coloque la prenda en el congelador con el chicle hacia arriba, dentro de una bolsa de plástico. Después de 2 o 3 horas, retire el chicle con cuidado utilizando un cuchillo o cepillo. Aplique quitamanchas y lave como suele hacerlo.



También puede poner un cubo de hielo directamente sobre el chicle durante unos minutos hasta que se endurezca.

Con agua caliente

Primero debe hervir agua, mientras esta llega a su punto de ebullición coloque la prenda en un balde o recipiente. Luego, con mucho cuidado, tire el agua encima y deje que la prenda quede sumergida durante un minuto.



Con suavidad froté la goma de mascar con un cepillo de dientes o con una esponja para que este se desprenda. Una vez allá lo haya retirado, aplique un poco de quita manchas y lave la prenda en la lavadora.



(Le puede interesar: ¿Cada cuánto se debe cortar el cabello para que luzca sano?).

Planchado

Caliente la plancha a temperatura media y coloque su prenda sobre la tabla de planchar. Luego, coloque un cartón sobre el chicle, si no tiene puede usar papel para hornear, y planche la prenda por la parte posterior. Importante no use el vapor.



El calor de la plancha hará que el chicle se desprenda de la tela y se quede pegado al cartón. Luego, lave la ropa cómo normalmente lo hace.

Con alcohol

Aplique alcohol 96º sobre el chicle, es importante que este quede bien impregnado. Deje actuar unos minutos y con un cepillo o esponja la goma con suavidad. Después, lave la prenda en la lavadora.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Así puede usar el café como abono para sus plantas

¿Por qué el voto de Martha Isabel Bolaños, de ‘La casa de los famosos’, fue anulado?

¿Cristina Hurtado se va de 'La casa de los famosos'? La verdad de la supuesta renuncia