¿Cómo descansar y desconectarse del trabajo en las vacaciones? Psicóloga responde

Las fiestas decembrinas de navidad y fin de año son aprovechadas por muchos trabajadores del país y del mundo para tomar sus vacaciones laborales, descansar de sus ocupaciones e irse de viaje con su familia.



Sin embargo, el fin de año supone también para las empresas una alta carga en cuanto a presupuestos, cierre de proyectos y demás tareas, por lo que, para algunos, resulta difícil dejar de lado el estrés laboral cuando deberían aprovechar para desconectarse.

Además, según la consultora británica YouGov, el 25% de las personas sienten que su salud mental se ve afectada por la Navidad, y el 51% de las mujeres tienen niveles elevados de estrés en estas épocas, relacionados con factores como la búsqueda de regalos, la decoración, la preparación de cenas, entre otros.

Las fiestas navideñas, entonces, parecen presentarse como un choque de sentimientos de felicidad y estrés que pueden confundir a las personas. Pues bien, para ayudar en el proceso de desconexión y liberación de estrés, la revista ‘Mía’ se reunió con la psicóloga María del Carmen Rodríguez, quien dio unos consejos al respecto.



El primer paso a seguir, según la psicóloga, es detectar qué cosas están causando estrés. Cabe recordar que todas las causas, sean laborales, del hogar o personales, son válidas y necesitan una solución. Lo importante es ser honesto con usted mismo y aceptar qué situaciones en su vida lo están preocupando de más.

En caso de que las causas sean laborales, se recomiendan las siguientes prácticas:

Desactivar las notificaciones que le envíe su celular acerca de temas relacionados con la empresa en su tiempo de descanso. Procurar no entrar al correo, a las plataformas o a las cosas relacionadas con la compañía. Programar su correo electrónico para que responda con un mensaje automático que le anuncie a los remitentes que se encuentra de vacaciones, y que no podrá responder hasta el día en que regrese. Interiorice que no descansar en sus días libres solo lo agotará de más, y cuando regrese seguirá igual de agotado.

Es entendible que usted se considere indispensable para el funcionamiento de su empresa, y que, actuando de buena fe, intente resolver problemas desde afuera. Sin embargo, recuerde que su vida va más allá del trabajo, y que su cuerpo y su mente necesitan descansar para funcionar bien y poder compartir con su familia.

Por otro lado, Rodríguez recomienda bajar el nivel de autoexigencia, tanto laboral como familiarmente hablando. El miedo a defraudar a alguien, sea su jefe, sus compañeros de trabajo, su pareja, sus hijos, sus padres, etc., es una preocupación constante de muchas personas.



Tal miedo, aunque hasta cierto punto es positivo, puede llevar a exigirse de más y a que el cuerpo trabaje más duro que lo que sus capacidades le permiten. Esto, a largo plazo, solo causará agotamiento, lo que dificultará aún más llegar a las expectativas que los demás o usted mismo se impusieron.



Por último, la psicóloga recuerda que no es necesario fingir felicidad, aunque la Navidad sea vista como una fiesta alegre. Si usted está preocupado, triste, estresado o cualquier otra situación negativa, no se lo guarde, busque un espacio íntimo y personal para exteriorizarlo. Si comparte las fiestas con sus seres queridos, ellos seguramente entenderán que cualquiera puede tener un mal momento.



