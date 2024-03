Las claras de huevo: una fuente de proteína ideal para el crecimiento muscular

Aunque por años se ha tenido recelo con el huevo, estudios médicos han comprobado que este alimento no está relacionado con desarrollar enfermedades cardiovasculares, así lo expresa La Fundación Española del Corazón a través de su página web.



El Departamento de Medicina Preventiva de la Universidad de Navarra hizo un seguimiento a la dieta, el estilo de vida y las enfermedades de 14.185 adultos jóvenes sanos, por seis años, y el resultado publicado en la revista 'European Journal of Clinical Nutrition', aseguró que "quienes comían cuatro o más huevos de gallina por semana no tenían más riesgo de sufrir un problema cardiovascular, que aquellos que tomaban menos de uno a la semana", se lee en el sitio web.

Los huevos son un alimento popular para los desayunos o para aquellos que buscan aumentar la masa muscular, sitios de salud han asegurado que este alimento es una buena fuente de proteína, en especial, la clara.

En la página de internet del Instituto de estudios del huevo, se agrega que, un huevo también posee vitaminas A, B, E, riboflavina, minerales como el hierro, niacina, ácido fólico, zinc, selenio, colina, fósforo y ácido pantoténico.

Beneficios del huevo

La clara de huevo es una buena fuente de proteína natural. Foto: iStock

En el artículo 'Papel del huevo en la dieta de deportistas y personas físicamente activas', de los autores Ana López Sobaler, Aránzazu Aparicio Vizuete y Rosa Ortega, se expone que: "El huevo es un alimento con un elevado valor nutricional, (...) su bajo contenido calórico (un huevo de tamaño medio aporta unas 70 kcal), lo considera un alimento altamente recomendable en el marco de una dieta variada y equilibrada. Esto es de especial interés para cualquier deportista, pero más para aquellos que practican disciplinas en las que hay un estricto control del peso corporal y debe vigilarse la ingesta calórica".

Por parte de Mayo Clinic se deja claro que: "La gente sana puede comer hasta siete huevos a la semana sin aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas. Algunos estudios han demostrado que este nivel de consumo de huevos podría hasta ayudar a prevenir ciertos tipos de accidente cerebrovascular y una afección ocular grave llamada degeneración macular, que puede causar ceguera".



No obstante, se recomienda prudencia con este alimento si ha sido diagnosticado con diabetes; para saber cuál es la cantidad recomendada, según su caso, acuda a un médico.

¿Cómo consumir la clara del huevo para aumentar la masa muscular?

Si usted quiere verse beneficiado con el huevo, pero no desea incluir la yema por el porcentaje de colesterol, que cabe aclarar es de 186 miligramos, puede hacer uso únicamente de la clara gracias a que en ella, está el mayor porcentaje de proteína.

Este ingrediente puede agregarlo a su dieta en cualquier momento del día, puede hacerlos batidos y en la cantidad que desee, pues se recalca que en ella no hay colesterol.



Es importante insistir que, antes de añadir la clara de huevo a sus platillos, acuda a un nutricionista que lo guiará de acuerdo con sus objetivos, estilo de vida y posibles padecimientos.



KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

