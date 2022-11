Antes de alcanzar la fama y llegar al estrellato, periodistas, actrices, cantantes y modelos lucían completamente diferente a como se encuentran en la actualidad. El dinero, el poder, la presión de la prensa y la sociedad los han hecho transformar su aspecto físico. ¿Qué tan extremo ha sido el cambio?



Melissa Martínez, Marbelle, Andrea Valdiri; estos son algunos de los famosos colombianos que cambiaron notoriamente después de alcanzar el estrellato.

Andrea Valdiri

Andrea Valdiri es una modelo, instagramer y bailarina colombiana. A sus 31 años ha logrado convertirse en una de las personas más influyentes en las redes sociales, no solo por su belleza sino por su solidaridad con las personas; una mujer que se destaca por realizar diferentes labores sociales.



Su talento para bailar es una de sus mayores cualidades. Hablando de belleza, ¿Valdiri siempre había irradiado su belleza antes de conseguir la fama?



Valdiri fue Señorita Colombia en 2015, año en el que tenía muy pocos retoques estéticos, pero sin lugar a dudas lograba deslumbrar a más de uno. En 2017 ganó reconocimiento en redes por el reto Bella y Sensual y un año después se lanzó a la fama con el Dura Challenge, siendo admirada por el mismo reguetonero puerto riqueño Daddy Yankee.

La influencer se ha sometido a diferentes cirugías estéticas como la rinoplastia, operación de senos, marcación abdominal y aplicación de botox para el levantamiento de sus cejas, afirmó el portal ‘Cáustica’.



Alina Lozano

La reconocida actriz Alina Lozano, recordada por su participación en novelas como ‘Pa quererte’, ‘Pedro el Escamoso’ y ‘Hasta que la plata nos separe’, actualmente cuenta con la edad de 53 años y ha dejado atónitos a muchos de sus seguidores, luego de presentar a su joven novio de 23 años, Jim Velásquez, con quien permanece muy activa en TikTok realizando contenido cómico.

Lozano inició en la pantalla chica con el papel de ‘Perla’, en ‘Romeo y Buseta’. A partir de entonces, la actriz estuvo en novelas como ‘Si mañana estoy viva’, ‘Los motivos de Lola’ y ‘De pies a cabeza’.



Actualmente se le vio en ‘Hasta que la plata nos separe’, novela en la que luce muy diferente con su aspecto físico.

Marbelle

Maureen Belky Ramírez, más conocida como Marbelle, alcanzó el estrellato luego de convertirse en la artista que creó la tecnocarrilera. De hecho, la cantante sigue siendo recordada por interpretar canciones como ‘Collar de Perlas Finas’, ‘Amor Sincero’, ‘Adicta al Dolor’, entre otras.



Según el portal ‘Caústica’, Marbelle ha pasado por varios procedimientos estéticos, los cuales han logrado que la cantante y también actriz haya tenido cambios en su rostro y cuerpo. Actualmente se ve diferente e irreconocible, según consideran sus seguidores.



De hecho, la artista publicó varias fotografías en su cuenta de Instagram en la que se ve que, actualmente, su cambio es sumamente radical.



Marbelle dio inicio a su carrera en 1995, cuando se presentó para ser parte de ‘Sábados Felices’ y de ‘El club de Gelatin’. En ese momento tuvo la oportunidad de conversar con el intérprete de ‘besos usados’, Andrés Cepeda, quien la llamó Marbelle. Él se interesó por la potente voz de la artista y la buscó para ofrecerle cantar ‘Gaviota traidora’.

En 2004, se le vio como jurado en el musical del canal ‘RCN’, ‘Factor X’, en donde lucía muy diferente a como se encuentra hoy en día.



Según ‘Los Informantes’, desde joven, Marbelle fue obligada por su madre a inyectarse biopolímeros en los labios.



La artista tiene cirugías en sus párpados, se ha realizado varias liposucciones, ha disminuido progresivamente las prótesis de sus senos y demás procedimientos.

Marina Granziera

La comunicadora social y periodista, Marina Granziera, actualmente se encuentra trabajando en el campo del deporte en ‘Gol Caracol’. Antes de convertirse en una famosa y reconocida profesional, lucía completamente diferente a como se ve en los cubrimientos del Mundial Qatar 2022.

La colombo-brasileña siempre ha afirmado que se enfocó en el ámbito deportivo, gracias a la pasión de su padre por los deportes, en especial por la Fórmula 1. “Viví una época en la que el deporte estaba muy bien en Brasil. Me gustaba ver y oír las noticias deportivas y por eso siempre quise ser periodista”, contó en entrevista para la revista ‘Cromos’.



Desde 2013 se vinculó a ‘Caracol’ y desde entonces fue escalando poco a poco hasta llegar a ser una periodista deportiva reconocida, respetada y admirada en la élite por el género masculino.

Andrea Guerrero

Desde niña, Andrea Guerrero se apasionó por el deporte, especialmente desde que su padre fue propietario del equipo Cúcuta Deportivo.

Guerrero es una de las periodistas que más se ha destacado en este medio, además de deslumbrar a muchos hombres con su gran belleza. No obstante, cuando era reportera deportiva en ‘RCN’ lucía un cabello castaño, no dorado como en la actualidad.



Hoy en día es una mujer mucho más glamurosa, deslumbrante y famosa. No solo la conocen sus colegas, sino que deportistas importantes también reconocen su labor y profesionalismo.

Melissa Martínez

Continuando con las mujeres en el mundo del periodismo deportivo, está la reconocida Melissa Martínez, una barranquillera que se ha robado el corazón de todos sus seguidores que día a día escuchan sus análisis de fútbol.



Además de su gran labor cuando estuvo en las pantallas de ‘ESPN’, está su exuberante belleza que, en realidad, no era tan notoria antes de ser famosa. Muchos la recuerdan cuando dio sus pasos de amateur en ‘RCN’, canal en el que lucía completamente diferente a como se encuentra ahora.



Según sus propias declaraciones, a medida que su carrera daba un gran salto a la fama, así mismo iba cambiando su físico, pues los comentarios negativos comenzaron a ser precisos sobre su aspecto, lo cual ella no toleraba con facilidad.

El increíble antes y después de la presentadora Melissa Martínez https://t.co/YKheeVPRKi #Famosos pic.twitter.com/A0dljubLLH — Canal RCN (@CanalRCN) July 14, 2016

Decidió bajar de peso y comenzó a entrenar constantemente, cambió el estilo de vestirse; se realizó varios retoques en su rostro y comenzó a maquillarse mucho más profesional.

Aida victoria

Aida Victoria Merlano, la influencer barranquillera ha estado en el ojo del huracán por tener presunta participación en la fuga de su madre, la excongresista Aida Merlano.



Merlano, según miles de comentarios en sus diferentes publicaciones, es una de las mujeres más sexys y despampanantes del país, además de ser el amor platónico de muchos hombres. No obstante, antes de convertirse en una de las creadoras de contenido más populares de las redes.

La primera vez que apareció en medios fue en el 2019. “Aida Victoria fue capturada por favorecimiento de fuga de presos con uso de menor de edad. En este caso, el menor de edad sería su hermano de 17 años”, según un reporte de la Fiscalía.



En ese entonces, su cuerpo no lucía como se ve en sus fotos actuales; de hecho, Merlano confesó que se ha hecho diferentes retoques estéticos.

“O sea yo una tarde me metí donde Anita Vergara y me puse ácido hialurónico y me puse botox en la frente; me rellené las cejas y labios, me mandé a hacer una cirugía de senos e hilos en la cola. Esto se llama inversión, tu trabajas, ahorras y te lo inviertes. Dejen de estar frustradas con su físico”, comentó Merlano en sus diferentes historias de Instagram.

Karol Tatiana rodríguez Soracá

Tendencias EL TIEMPO