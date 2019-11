El presente de niños que se presentaron en ‘reality shows’ del país

Canal RCN / Instagram: @andreshurtadofx

Andrés Hurtado.



En 2006 este joven sorprendió no solo a los jurados de la primera versión de 'El Factor XS' sino también a toda Colombia, gracias a su potente voz. De hecho, su carisma y talento lo hicieron merecedor del cariño de los colombianos y con ello, del gran honor de ganarse uno de los programas concurso más importantes para la época.



Tras su paso por el 'reality' Andrés participó en la recordada novela 'La hija del mariachi' interpretando a Rorro, el hijo de 'El coloso', personaje al que dio vida el actor Gregorio Pernia. Con el paso de los años el pequeño continuó interesado por la música, pero infortunadamente y de acuerdo con algunas declaraciones que ofreció para el programa 'La movida', del Canal RCN, su padre y para ese entonces su representante, empezó a tener problemas con el alcohol, situación que truncó su carrera pero no evitó que continuara soñando.



De 'El niño mariachi' como solían llamarlo en aquella época tan solo queda el traje, la voz, el sentimiento y la interpretación, porque a sus 26 años, es natural que el cambio físico sea evidente, además porque desde hace algún tiempo se ha interesado por el deporte y el ejercicio.



En la actualidad Andrés es empresario de espectáculos, es realizador audiovisual y por supuesto no ha dejado de lado su pasión por la música, es más, hace unas semanas lanzó su más reciente sencillo 'Voy a olvidarte', una canción de despecho inspirada en una vivencia propia.