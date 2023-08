La película del Titanic cuanta la historia del famoso barco transatlántico británico que se hundió en el norte del océano Atlántico. Además, esta adaptación cinematográfica mostró el amor que nació entre 'Jack Dawson' y 'Rose Dewitt', dos jóvenes de diferentes clases sociales que abordan este navío.



A día de hoy este filme es uno de los más taquilleros de la historia del cine y fue un fenómeno que envió al estrellato a sus protagonistas, Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. Este 2023 se cumplen 26 años de su estreno y algunas personas se han preguntado como lucen sus actores actualmente.

Kate Winslet (Rose Dewitt)

Kate Winslet interpretó a 'Rose Dewitt', una joven de alta sociedad que subía al barco con su familia. Ahí conoció a 'Jack Dawson', un artista que le muestra otra forma de ver la vida.



Ahora la actriz tiene 47 años y ha tenido la oportunidad de participar en diferentes películas como: 'Avatar', 'Divergente', 'The Reader', entre otras. También, ha participado en la pantalla chica en la serie 'Mare of Easttown'.



La actriz actualmente tiene 47 años. Foto: 20th Century Studios LA / Instagram @kate.winslet.official

Leonardo DiCaprio (Jack Dawson)

DiCaprio es el protagonista de la historia e interpreta de 'Jack Dawson', un artista joven que se enamora de 'Rose'. Hoy en día tiene 48 años y sigue muy activo en la actuación, ha realizado películas como: 'Diamante de sangre', 'El lobo de Wall Street', 'El gran Gatsby'.



En el 2016, ganó su primer Óscar como mejor actor por su interpretación en la película El Renacido.

El actor ganó un Óscar en el 2016. Foto: Instagram @ leonardodicaprio/ 20th Century Studios LA

Billy Zane (Caledon Hockley)

Zane es recordado por ser "el malo del Titanic". Esta interpretación le valió numerosas menciones y el despegue de su carrera. Después del 'Titanic', el actor no ha dejado de trabajar en el cine. Esto lo demuestra los más de 80 títulos en su filmografía, entre estos están 'Zoolander', 'The Roommate' o 'Samson'.



El actor ha participado en más de 80 películas. Foto: 20th Century Studios LA / Instagram @billyzane

Kathy Bates (Molly Brown)

La actriz de 75 años es conocida por su papel como la enérgica 'Molly Brown'. Sin embargo, también ha participado en múltiples proyectos cinematográficos, entre ellos están: 'American Horror Story', 'La telaraña de Charlotte', 'La vuelta al mundo en 80 días', entre otras.

La actriz interpretó a Molly Brown. Foto: 20th Century Studios LA / Instagram @ _kathybates

Victor Garber (Thomas Andrews)

Es recordado de interpretar a 'Thomas Andrews', el encargado de construir el Titanic, y al final se hunde junto a él. A sus 74 años ha participado en diferentes películas como: 'Selfless', 'Annie', 'Legalmente Rubia', entre otras.

El actor interpretó al constructor del barco. Foto: 20th Century Studios LA / Instagram @therealvictorgarber

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

