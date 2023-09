La película 'Los 4 Fantásticos' dejó una huella imborrable en el mundo de los superhéroes desde su estreno en 2005. Bajo la dirección de Tim Story y basada en la serie de cómics homónima de Marvel, la cinta cosechó un éxito rotundo que catapultó a sus protagonistas a la fama.

La cinta contó con un elenco encabezado por Ioan Gruffudd, Jessica Alba, Chris Evans, Michael Chiklis y Julian McMahon, quienes asumieron los icónicos roles de 'Mr. Fantástico', la 'Mujer Invisible', 'Antorcha Humana' y 'La Cosa', respectivamente. A 18 años del estreno, es natural que los actores luzcan un poco diferentes respecto a cómo los conocimos en sus trajes de superhéroes.

Ioan Gruffudd

Ioan Gruffudd, el actor galés que dio vida a 'Mr. Fantástico', continuó destacándose en la industria del cine y la televisión. A sus 49 años, disfruta de la paternidad con dos hijas.

El actor solicitó el divorcio en marzo de 2021, dos meses después de que Alice Evans lo acusara públicamente, a través de su cuenta de Twitter, de abandonarla a ella y a sus hijas, Ella, de 12 años, y Elsie, de 8.

Actualmente, Gruffudd sostiene una relación con Bianca Wallace, quien, según él, ha estado costeando, desde septiembre de 2022, la mayoría de sus gastos de manutención y el alquiler del apartamento en el que viven.

Jessica Alba

Jessica Alba, recordada por su papel como 'Mujer Invisible', sigue siendo el centro de atención, ahora no solo por su actuación sino también por su influencia en el mundo de la moda. A sus 42 años, es madre de tres hijos.

En 2011, la actriz fundó The Honest Company, enfocada en productos de cuidado personal y del hogar. Para 2016, incluso, 'Forbes' reconoció a Alba en su lista de empresarias norteamericanas más ricas gracias a su patrimonio de 340 millones de dólares.

La estrella participó, recientemente, en 'Trigger Warning' (2022) y 'Los StoryBots responden' (2023).

Chris Evans

Chris Evans, quien posteriormente se convirtió en el 'Capitán América', sigue siendo una figura admirada por su atractivo. A los 42 años, su belleza y talento continúan cautivando a las audiencias.

El estadounidense se ha mantenido vigente en la pantalla grande con producciones como 'Don't Look Up', 'Avengers', 'Ghosted', 'Knives Out' y 'Free Guy'.

Michael Chiklis

Por otro lado, Michael Chiklis, el actor detrás de 'La Cosa', actualmente tiene 59 años y mantiene activa una carrera en cine y televisión, aunque alejado de los trajes de superhéroes.

Hace un par de años, se puso en los zapatos de 'Ben Clemens', un agente de patrulla en la frontera con México al que la vida lo llevó a enfrentar situaciones insospechadas. Dentro del reparto lo acompañaron Juan Pablo Raba y Adriana Paz, recordada por su actuación en 'Vis a Vis'.

'Los 4 Fantásticos' se ha mantenido como una de las producciones más destacadas en el género de superhéroes, ganando seguidores a lo largo de los años. Los actores que interpretaron a estos icónicos personajes se convirtieron en celebridades de diferentes producciones cinematográficas.

