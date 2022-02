De seguro ha tenido la oportunidad de ver el video y los memes de la pelea entre dos hermanas que, mientras estaban celebrando el cumpleaños de una de ellas, la otra apagó la vela de su pastel de cumpleaños, lo que terminó en un agarrón. Las niñas se hicieron famosas en redes sociales y así es como lucen ahora.

La hija mayor tenía seis años en el momento en que el video fue grabado y se llama María Antonia. Fue ella quien apagó la vela de su hermana, María Eduarda, en su cumpleaños número tres.



Son residentes de la ciudad de Pato Branco, Brasil, y actualmente tienen ocho y cinco años, respectivamente, puesto que se hicieron virales en redes sociales en octubre del 2020.



En el video aparece María Eduarda muy contenta mientras su familia le cantaba la canción de ‘feliz cumpleaños’. Cuando estaba a punto de soplar la vela de su pastel y pedir un deseo, su hermana, María Antonia, se acercó y sopló la vela antes de que María Eduarda lo hiciera.



María Antonia mostró una singular sonrisa de orgullo, pero a su hermana no se le hizo nada gracioso, ya que se abalanzó sobre la otra pequeña para pegarle y halarle el cabello, pues estaba furiosa porque le había dañado su momento de protagonismo.



Los gestos de las niñas hicieron que la pelea resultara graciosa para los familiares presentes en la fiesta, aunque María Eduarda estaba verdaderamente enojada y sentía que su cumpleaños se había arruinado.

Después de la pelea

Después del altercado, sus padres decidieron prender la vela nuevamente para que la cumpleañera no fuera interrumpida por su hermana, aunque ya no reflejaba la misma alegría que al principio de la fiesta.



La madrina de las niñas, Gabriela Aureluk, afirmó en una entrevista con el portal web de entretenimiento brasileño ‘Hugogloss.com’ que nunca pensó que sus ahijadas se volvieran famosas en redes sociales por el video.



La intención de Aureluk fue subir el video a Instagram para sus amigos y familiares cercanos y, por el consejo de un amigo, puso su perfil público. No imaginó que su contenido tuviera tanto alcance ni que se volviera viral.

​

La madrina añadió que María Antonia sintió celos de su hermana. La cumpleañera “recibía regalos, besos, abrazos y ella nada. Para llamar la atención, decidió apagar la vela, pero nadie esperaba la reacción de Maria Eduarda. Al poco tiempo estaban bien, María Antonia incluso ayudó a cortar el pastel”.



El video se volvió tendencia rápidamente. Los usuarios empezaron a editarlo con música. También crearon memes e incluso llegaron a WhatsApp mediante stickers.



Los padres de las pequeñas decidieron crear una cuenta en Instagram exclusiva para subir contenido de ellas, como videos y fotos de su día a día. La cuenta está activa actualmente y corresponde al nombre de @asmariasdepb.

La relación de las hermanas

Aureluk también afirmó que la pelea por el pastel fue solo un pequeño altercado, pero que ellas se llevaban muy bien y pasaban mucho tiempo juntas. “Si una va a dormir fuera (en casa de una amiga), la otra no está segura de qué hacer”, expresó en la entrevista.



Las niñas tuvieron otras dos apariciones similares en redes sociales. Un año después de hacerse virales, la familia decidió festejar el cumpleaños número cuatro de María Eduarda.



Aunque los usuarios y los presentes pensaron que la pelea se iba a repetir, esta vez fue todo lo contrario. Las hermanas celebraron con amor y tranquilidad.



Hace poco también fue el turno de María Antonia. En la cuenta de Instagram de las hermanas, se publicó un video en el que la homenajearon por su cumpleaños número ocho.



La fiesta tuvo lugar el 25 de enero del 2022 y la decoración era de temática de la princesa de Disney ‘Mérida’, de la película ‘Valiente’. María Antonia fue el centro de atención ese día y su hermana se mostró feliz por ella.



Las pequeñas aparecen al final del video dándose un abrazo muy cálido, lo que confirma que tienen una muy buena relación. Además, aprendieron la lección y saben que no deben sentir envidia, sino que ahora se enorgullecen una de la otra.

