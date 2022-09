La juventud es uno de los privilegios que muchos seres humanos quisieran tener. Además, hay quienes no aceptan envejecer, por lo que se someten a diferentes tratamientos, procesos estéticos, medicamentos especiales, entre otros.

El caso de Roger González es un claro ejemplo de que la vejez no quiere llegar: cumplió 40 años el pasado 15 de julio y luce mucho más joven. Por tanto, al ver que la edad no avanza en su vida, varios usuarios de sus redes sociales se han preguntado cuál es el secreto para deslumbrar tal juventud.

¿Quién es Roger González?



Nació en Monterrey, México, el 15 de julio de 1987 y desde muy pequeño le ha gustado el mundo de la televisión. Ha sido actor, presentador, cantante, youtuber y actor de doblaje mexicano. Para una mejor referencia, él es conocido por su participación en ‘Zapping Zone’, programa en el que permaneció desde 2002 hasta 2009 en ‘Disney’.



Pero no solo estuvo allí, también hizo parte de varios repertorios de como ‘Rebelde Way’(2003), ‘Disney Channel Games’ (2007-2088), ‘Highway: Rodando la Aventura’ (2010), ‘Venga la Alegría’ (2019), ‘Todos Quieren Fama’ (2020-2021), entro otros.

Los años, por lo que puede verse, no han sido problema para Roger González, ya que, entre más pasa el tiempo, más conservado está. De hecho, para el día de su cumpleaños, el actor compartió una foto en su red social de Instagram para notificar que había cumplido 40 años de edad, reacción que muchos de sus seguidores mostraron como asombro al ver que no aparentaba aquella etapa



Su aspecto físico ha sido tan impactante que se ha vuelto tendencia en todas las redes sociales, en las que fanáticos de Roger lo han apodado como la ‘Maribel Guardia de los hombres’.



Maribel Guardia es una actriz, cantante y productora de televisión mexicana, que actualmente tiene 63 años y aparenta menos edad. De ahí el apodo a Roger González, o quizás, también puede referenciarse con la jurado del programa ‘Yo me llamo’ de ‘Caracol’, Amparo Grisales, quien tiene 65 años y su físico es sorprendente; la vejez no se asoma ni en las sombras para esta mujer.

Reacción en redes sociales

Hay quienes consideran que debe haber algo detrás de su semblante, pues no consideran que sea normal que el presentador se vea de tal manera.



El mundo digital se ha movido de manera imparable, muchos de los comentarios aseguran que es todo un misterio. “Es imposible que esté cumpliendo 40 años, nos está engañando”, “Maribel Guardia se queda corta con Roger, se ve muy joven” y “No puede ser que esté cumpliendo 40 años, yo con 21 me veo de 40”, han sido algunos de los comentarios que han expresado los internautas.

¿Cuál es su secreto?

No se trata de posiciones, cirugías, hechizos, brujería, medicamentos, hormonas, cirugías, no, nada de lo que los usuarios de redes están pensando. Existen fotografías de cuando el youtuber era tan solo un niño y en varias se puede apreciar que lo acompaña su padre. La respuesta al misterio está en su genética, ya que los rasgos de su progenitor son juveniles.



Otros ingredientes que hacen que luzca así, como un adolescente, son el amor por su trabajo, el ejercicio, la disciplina y una buena alimentación; evidentemente le han funcionado bastante bien.

