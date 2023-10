Así luce Meg Ryan tras casi 15 años alejada del cine

Después de una pausa que duró casi 15 años, Meg Ryan finalmente regresa a la gran pantalla para retomar su carrera en la actuación. La actriz, quien se alejó del mundo del cine en 2009, está de vuelta para protagonizar 'What happens later'.

La carrera de Meg Ryan

Ryan se convirtió en un ícono de Hollywood desde sus inicios en los años ochenta. La actriz, de 61 años, es recordad por su participación en películas como ' Sintonía de amor', 'Cuando Harry conoció a Sally', 'Tienes un email', y 'Un ángel enamorado.'



El nombre de Meg Ryan apareció por primera vez en los créditos de una producción en 1981, hace más de cuatro décadas. Comenzó con un papel secundario en 'Rich and Famous', pero su talento rápidamente la llevó a roles principales, convirtiéndose en el interés romántico ficticio de actores de renombre como Tom Cruise y Tom Hanks.

A lo largo de su exitosa carrera, participó en un total de 34 películas, muchas de las cuales se convirtieron en éxitos de taquilla. No obstante, en el año 2000, su imagen de "chica dulce" sufrió un fuerte revés cuando se hizo público un escandaloso episodio de su vida personal.



En ese momento, trascendió que la actriz había mantenido una relación extramatrimonial con su coprotagonista Russell Crowe durante la filmación de 'Proof of Life'.

Su regreso tras casi 15 años de ausencia

A pesar de la controversia que rodeó su vida personal, la actriz tomó la decisión de protagonizar ocho películas adicionales después de los eventos de 2000. Sin embargo, en 2009, Ryan optó por dar un giro a su carrera y anunció una pausa indefinida al aceptar el papel en la comedia 'Serious Moonlight'.

En una reveladora entrevista con la revista 'People', compartió que en ese momento se dio cuenta de que a lo largo de los años, había descuidado muchas otras facetas de su vida como ser madre, esposa, amiga y, sobre todo, ser ella misma, debido a las demandas abrumadoras de su carrera profesional.

"Me tomé un largo descanso porque sentí que había muchas otras dimensiones de mi experiencia como ser humano que quería explorar", expresó en la entrevista.

En 2015, la actriz fue directora de la cinta 'Ithaca', una obra basada en la novela 'The Human Comedy' de 1943. Aunque no se alejó del todo de las pantallas, casi 15 años después de su última actuación, regresó para interpretar a 'Wilhemina' en 'What happens later'.

La cinta narra el reencuentro entre 'Wilhelmina' y 'William', quienes tuvieron una relación. Repentinamente, se encuentran atrapados juntos en un aeropuerto debido a un retraso en su vuelo.

Sobre su experiencia en la película, Meg Ryan reveló que se sintió como pez en el agua, como si nunca hubiera abandonado los platós de cine. En su papel como directora del proyecto, buscó la autenticidad en cada escena, permitiendo que David Duchovny y el resto del elenco improvisaran libremente.



"Hacía mucho tiempo que no desempeñaba un papel, pero fue divertido con David. Gran parte de la película se rodó en solo dos tomas. Estoy muy orgullosa de ello; tuvimos que hacerlo rápidamente. Muchos de esos extras ni siquiera eran actores, eran personas reales", compartió la estrella de Hollywood.

Además, la actriz confesó que la idea para la trama de la película surgió durante el período de confinamiento debido a la pandemia, lo que la llevó a volver al cine con una historia nueva.

