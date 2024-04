Así luce la exnovia de Carla Giraldo, la presentadora de 'La casa de los famosos'

Desde sus inicios, cautivó al público por su belleza, carisma y siempre dar de qué hablar. La primera vez que muchos conocieron a la actriz Carla Giraldo fue en la telenovela ‘Me llaman Lolita’. Ahora, acompaña las noches de los televidentes de ‘ La casa de los famosos Colombia ’ como una de las presentadoras.

En 2006, causó sorpresa cuando reveló que era bisexual y su pareja era una mujer. Se trataba de la empresaria inmobiliaria y productora audiovisual Natalia Arroyave. Para esa época, las relaciones entre personas del mismo sexo eran vistas como tabú en el país. Por lo tanto, la valentía de Giraldo fue un ejemplo para otras personas que vivían lo mismo.

Su relación fue corta, pues estuvieron juntas solo dos años. Después, ‘Talita’ de ‘Cumbia ninja’ no volvió a tener otra relación amorosa con una mujer. “De una mujer me gusta el pelo, cómo se visten, cómo se comportan, lo delicadas que son. Todas las mujeres son muy lindas, me siguen pareciendo divinas”, dijo en una entrevista para el canal de YouTube ‘Autostar TV’ en 2016.

Años después de su noviazgo juvenil, inició una relación con el DJ y productor musical Mauricio Fonnegra. La pareja tuvo a su primer hijo, Adrián, en 2014 y a Damián en 2015.

Por otro lado, Arroyave se enamoró de Rosanna Castro, diseñadora de modas y especialista en marketing y comunicación. Es hermana Tatiana Castro, Señorita Colombia 1994, y de la modelo Carolina Castro.

A pesar de no ser tan activa en redes sociales, la empresaria sube contenido sobre sus emprendimientos y presume a su pareja.

Además, juntas lideran un ‘INMOBILI’, un estudio creativo de interiorismo, decoración y paisajismo mobiliario sostenible.

“Gracias por ser el mejor ‘team’ de la vida, somos el gran resultado de que el amor lo puede todo’, publicó Natalia Arroyave en redes sociales, como un homenaje a su pareja y socia de negocios.

Carla Giraldo habla de su paso y victoria en Master Chef

Más noticias en EL TIEMPO

SOFÍA ARIAS MARTÍNEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO