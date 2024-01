Así luce Pam Ferris, 'Tronchatoro' en 'Matilda', tras 27 años del estreno del filme

No hay duda de que 'Matilda' fue una de las películas más emblemáticas de la década de los noventa, y hasta el día de hoy, padres de todo el mundo siguen eligiendo esta producción para entretener a sus hijos.



La inocencia de la protagonista y los desafíos que enfrenta en su vida cotidiana la llevaron a desarrollar poderes extraordinarios para defenderse de las adversidades. A 27 años de su estreno, uno de los personajes más memorables es 'Tronchatoro', interpretado por Pam Ferris, quien sorprende a muchos de sus seguidores con su apariencia actual.

"Una niña desarrolla habilidades mentales excepcionales a pesar de tener padres negligentes y una directora abusiva", así se describe la trama de esta película. Si busca una historia ideal para disfrutar en familia, 'Matilda' es la elección perfecta.



El filme cuenta con Mara Wilson en el papel principal de 'Matilda' y Danny DeVito como el padre de la niña. Sin embargo, el personaje icónico de la película es la villana conocida como 'Tronchatoro', que dejó una huella imborrable en los niños de esa época que ahora son adultos jóvenes.



Esto explica por qué muchas de las escenas de este personaje se han convertido en memes en la actualidad, como la parte en la que obliga a Bruce a comerse toda la torta de chocolate o cuando arroja a una de las alumnas del colegio sujetándola por las trenzas.

La encargada de dar vida a este personaje es Pam Ferris, una actriz alemana nacida en Hannover en 1948, hija de padres galeses. A los 13 años, la familia se trasladó a Nueva Zelanda y, siete años después, Pam se mudó al Reino Unido.



Aunque es reconocida en el mundo de la actuación por su interpretación de 'Agatha Trunchbull', también participó en series y películas como 'Connie', 'Hardwicke House', 'Oranges Are Not the Only Fruit', 'Where the Heart Is' y 'Paradise Heights'.



Además, Ferris se metió en la piel de la detective amante de la jardinería, 'Laura Thyme', en 'Rosemary & Thyme' desde 2003 hasta 2006. Además, tuvo roles en películas como 'Jane Eyre' y 'Children Of Men', dirigida por Alfonso Cuarón.

Así luce ahora la actriz Pam Ferris. Foto: Sony Pictures / Instagram @pamferrisfan

A pesar de todos los títulos en los que participó, Pam Ferris siempre será recordada como 'Tronchatoro'. Por eso, muchos la tienen en mente con la imagen que tenía en ese papel, muy diferente de la señora formal que es hoy en día.



Algunas imágenes que sorprendieron a los fanáticos son aquellas en las que se la ve sirviendo té a su mascota con una sonrisa.



Estas fotografías contrastan enormemente con el papel de villana que desempeñó en 'Matilda', donde encarnó el mal. En otra foto, Pam Ferris luce su cabello corto antes de una entrevista.



A 27 años del estreno de Matilda, la película se ha convertido en un clásico y actualmente está disponible en plataformas de 'streaming' como HBO Max.

