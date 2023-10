Así luce hoy Spencer Treat Clark, el pequeño 'Lucius' de la película 'Gladiador'

Han pasado 23 años desde el lanzamiento de la icónica película 'Gladiador', dirigida por Ridley Scott, que ganó cinco premios Oscar, incluyendo Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor para Russell Crowe.

Así se ve hoy en día Spencer Treat Clark, quien personificó a 'Lucius'

Spencer Treat Clark ganó gran popularidad por su destacada actuación en 'Gladiador' cuando era un adolescente.



Desde entonces, ha seguido construyendo una exitosa carrera como actor. Participó en películas como 'El Protegido', 'Río Místico', 'The Last House on the Left', 'Mucho Ruido y Pocas Nueces, entre otras.



Además, ha tenido apariciones en series de televisión como 'Law & Order: Special Victims Unit', 'The Good Wife', 'The Closer', 'Mad Men', y 'El Mundo Oculto de Sabrina'.

En 'Gladiador' ambientada en el año 180 en el Imperio Romano y protagonizada por Joaquin Phoenix y Russell Crowe, la trama gira en torno a la traición familiar por el acceso al trono. 'Lucius', el personaje interpretado por Spencer Treat Clark, juega un papel fundamental al revelar la idea detrás del enfrentamiento entre Commodus y Maximus.

A pesar de su exitosa carrera actoral, Spencer Treat Clark encontró el equilibrio entre su trabajo en la actuación y su educación. Asistió a la Universidad de Columbia, donde obtuvo una licenciatura en Ciencias Políticas y Economía, aunque finalmente decidió continuar en el mundo de la actuación en lugar de ejercer su profesión universitaria.

Aunque Spencer mantiene un hermetismo sobre su vida personal, es un usuario activo de las redes sociales en las que comparte con sus seguidores algunas de sus pasiones, como viajar y realizar deportes extremos. Además, su hermana, Eliza Clark, también ha tenido una destacada trayectoria en la actuación.

El regreso de 'Gladiador'

Debido al éxito duradero de 'Gladiador', han circulado rumores sobre una posible secuela a lo largo del tiempo. En 2021, el director Ridley Scott confirmó que el proyecto estaba en marcha, ya que tenía un guion listo para la producción.



La segunda película se centraría en la vida adulta de 'Luciu's, quien es el segundo en la línea de sucesión al trono. Aunque se mantiene el secretismo sobre los detalles, no se descarta que Spencer Treat Clark pueda tener un papel en esta nueva entrega.



También se especula sobre la participación de Pedro Pascal y Denzel Washington en el elenco, pero hasta el momento, todo está en el ámbito de las conjeturas.

