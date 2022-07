Francisco Orihuela Ramírez es un joven que se hizo famoso en redes sociales en 2016 como 'Paco, el de las empandas' gracias a un video grabado en una playa de Acapulco, México, donde mostraba sus habilidades como vendedor.

En el momento en que el video de 'Paco' se hizo viral, él tenía sólo 15 años de edad y su talento para las ventas llamó la atención de reconocidos empresarios como Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo.



En el video que lo llevó a la fama decía: "Se le plantea garantía previa de la venta para así posteriormente poder cerrar un trato convincente por las dos partes. Si usted degusta la calidad de estas empanadas y no es lo suficientemente buena para satisfacer las necesidades de sus paladares, a continuación habría una devolución completa e inmediata de su dinero".



"Podría llegar a su lugar de residencia platicando que ayudó a un empanadero que vendía con un poco de actitud, que hacía algo diferente de los demás", decía también el adolescente a sus clientes en el video.



La grabación fue hecha por unos clientes en la playa de Acapulco y esta alcanzó millones de reproducciones en redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube.



Su estrategia

En una entrevista que 'Paco' le concedió al medio BBC Mundo explicó que su producto era "original" y hecho con "la receta de la abuela" para personas con "buenos paladares".



"Desde pequeño me gustaban mucho las ventas, llegaba a llevar a la primaria bolsas de dulces, sándwiches o en la colonia vendía salsa. Siempre me gustó, desde chiquito me gustaba ganar dinero", le dijo al medio.



El joven también explicó en dicha entrevista que aplicaba una estrategia de venta diferente de acuerdo con lo que analizaba de cada cliente antes de acercarse a ofrecer su producto.



"Veo a cada cliente y digo: 'Bueno, si a este cliente le ofrezco así' y lo analizo. 'Le voy a dar este speech (discurso) que lo convenza, que esté adaptado hacia él'. Y pues a la gente le da risa la actitud o el empeño que le meto y me compra. Ahí es cuando yo cierro la venta", explicó el joven vendedor de empandas.



Dijo 'no' a Carlos Slim

El millonario mexicano Carlos Slim se contactó con 'Paco' en 2016 y, maravillado con su talento para vender, le ofreció una beca para sus estudios. Además, Arturo Elías Ayud, directivo de alianzas estratégicas de América Móvil, también lo buscó para ofrecerle varias oportunidades, pero el joven las rechazó.



Los padres de 'Paco' aseguraron a los reconocidos empresarios que no estaban interesados en ninguna beca o ayuda, pues su hijo no lo requería.

Una estrella en 'TikTok'

Seis años más tarde, 'Paco' ya es mayor de edad, tiene 21 años y es una estrella en la red social TikTok, donde tiene más de 800 mil seguidores.



Sus videos, enfocados en las ventas y el marketing, muestran que su pasión por el mundo de los negocios no ha cambiado y tienen cerca de dos millones de 'me gusta'.



“Mis tiktoks no van a ser de payasadas, no voy a bailar. Vamos a hablar de ventas, marketing, historia, música. Tiktoks de utilidad”, dijo el joven de 21 años cuando inició su cuenta.



Además, como buen vendedor, está presente en todas partes. Por eso 'Paco' cuenta también con un canal de YouTube, donde su lleva el nombre que lo llevó a la fama: "Paco el de las empanadas".

