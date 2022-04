'Yo soy Betty, la fea' fue una telenovela colombiana escrita por Fernando Gaitán y llevada a las pantallas por RCN Televisión. Su estreno fue en octubre de 1999 y salió del aire en mayo de 2011.



El éxito de esta producción ha perdurado a lo largo de los años y ha trascendido fronteras, siendo emitida en más de 180 países, adaptada en 28 y doblada a 25 idiomas, lo que le permitió ganar en 2010 un Guinness Récords a la telenovela más exitosa de todos los tiempos.

La novela fue protagonizada por Ana María Orozco, como Betty, y Jorge Enrique Abello, como Armando, sin embargo, uno de los personajes más recordados y queridos es Nicolás Mora, el mejor y único amigo de Betty, quien fue interpretado por el actor Mario Duarte.



Mora, al igual que Betty, también era economista, se encontraba desempleado y era poco atractivo, por lo que no tenía muy buena suerte con las mujeres, pero la realidad de Mario Duarte es muy diferente.

El actor, nacido en Barranquilla, tiene ahora 56 años y otra de sus pasiones ha sido la música. Duarte es el vocalista de una banda de rock llamada La Derecha, conformada a principios de los años 90.



Duarte, a quien ya se le ven las canas, no usa gafas de nerd ni trajes formales o peinado con gomina. Por el contrario, el actor maneja un estilo más atrevido y descomplicado.



A pesar de haberse hecho mundialmente famoso por su papel como Nicolás Mora, el actor manifestó en varias oportunidades que sintió que su imagen quedó encasillada en esa telenovela, lo que le dificultó obtener otros papeles.



“Ahora ya me he reconciliado un poco en el tema, pero sí tuve como unos años, puede ser hasta de cinco, ocho, hasta diez años, en los que sí me causaba como un rechazo fuertísimo, como que ‘no, yo hago otras cosas’, ‘no, yo soy otra persona’, ‘no, yo sigo actuando’”, le comentó al portal Claro Oscuro.

Duarte ha llevado en paralelo su carrera musical y actoral. En los últimos años ha actuado en diferentes producciones televisivas como 'Amar y vivir', 'Bolívar', 'Siempre bruja', 'Garzón', 'Las hermanitas Calle', y recientemente en 'Café con aroma de mujer', la serie de Netflix.