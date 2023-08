'Pasión de Gavilanes' es una de las telenovelas más vistas en el país. Por esta razón, Telecinco, 20 años después del esteño de esta producción, decidió crear una segunda parte con sus actores protagónicos originales como Mario Cimarro, Danna García, Natasha Klauss, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista y Michel Brown.

Esta secuela cuenta los acontecimientos que rodean a los descendientes de la familia Reyes- Elizondo. Sin embargo, muchos fans han echado de menos viejos personajes, como el de 'Fernando Escandón', que fue interpretado por el actor Juan Pablo Shuk.



Vale la pena mencionar que el personaje de Fernando es recordado como el malo, pues quería quedarse con el dinero de la familia Elizondo. Para conseguir sus objetivos maltrató a su esposa, 'Norma Elizondo', e intentó abusar sexualmente de su cuñada 'Jimena' y al final terminado casándose con la matriarca del clan doña 'Gabriela Acevedo de Elizondo'.



Sin embargo, su historia no término de la mejor manera y falleció hundiéndose en arenas y lodo movedizos en un pantanal, mientras perseguía a 'Juan y Gabriela'.

Gracias a esta producción, Juan Pablo Shuk se destacó como uno de los mejores actores de la serie y le dio la oportunidad de trabajar en otros países.



“Lo hice con mucho cariño, pero jamás me imaginé que tendría tanta trascendencia y que me abriría las puertas en España para hacer mi carrera acá”, comentó el actor en una entrevista con 'Caracol TV'.



Asimismo, agregó: “Lo de Fernando fue muy placentero, pero fue un trabajo muy duro porque es una energía muy, muy negativa; recuerdo que todos los días que yo iba a grabar tenía encontrones, peleas con los guapos de la película”.

Shuk ha tenido una trayectoria muy sólida y participó en diferentes telenovelas como 'Sin Senos no hay paraíso' (2008), ' Amores de Mercado' (2006), entre otras. Precisamente, en Sin Senos fue donde conoció a su esposa, Ana de la Lastra, que trabajaba como estilista en la famosa serie.



La pareja se lleva varios años de diferencia, 20 para ser exactos, sin embargo, eso no ha sido impedimento para que formen una familia feliz. Actualmente, Shuk tiene 57 años y ana 37 años. Contrajeron matrimonio en 2012 y del fruto de su relación nació Maltilda y Elías.



Todos viven en Madrid, España, donde el actor ha podido crecer como profesional. En ese sentido, ha participado en producciones como: 'A tres metros sobre el cielo' (2010), 'No habrá paz para los malvados' (2011), 'El cuerpo' (2012), 'El Barco' (2011), 'El ministerio del Tiempo' (2017), o 'Fariña' (2018).



A nivel internacional, a formado parte de proyectos como Assassin’s Creed (2016), Narcos (2016), y su más reciente, Parot (2021).

