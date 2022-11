Los memes son, sin duda, una parte muy importante para la cultura popular de hoy en día. Gracias a internet, personas alrededor del mundo han podido reírse más de una vez con imágenes que evocan situaciones o sentimientos de una forma divertida, o incluso con acciones que pueden ayudar a expresar algo que estamos viviendo en cierto momento.

Un ejemplo de esto puede ser el famoso meme de la chica que parece estar confundida. Con la mano estirada y la cabeza hacia un lado, esta imagen le ha dado la vuelta al mundo como uno de los memes más viejos de internet -pero a su vez, uno de los más recordados-.



Sin embargo, detrás de cada imagen hay una historia. En este caso, la joven de la foto realmente se llama Keisha Johnson, una chica estadounidense originaria de Alabama que años después se dedicó a las artes y la danza.

Actualmente dirige la academia de danza Fearless Dance Empire, en Maryland, Estados Unidos, y comparte contenidos de comida y belleza en su cuenta de Instagram. Hasta el momento pareciera que le va bien, pues cuenta con más de 15 mil seguidores y, según sus fotos, ha podido recorrer el mundo con su trabajo.



No obstante, su pasado fue algo que la persiguió por mucho tiempo. En el 2014 se difundió un fuerte rumor en internet que decía que la chica había demandado a la red social del grupo Meta por una módica suma de 500 millones de dólares. Aún así, esto nunca fue confirmado y los medios que lo replicaron en su momento utilizaron un sitio de chismes -que ya no está en línea- como fuente principal.

En la noticia se presumía que la joven de 16 años había dicho que no se veía bonita, porque no era así en la vida real. Lo extraño es que una noticia de tal magnitud hubiese tenido un seguimiento interesante, pruebas y declaraciones, pero realmente no hay pruebas de que haya sucedido.



De hecho, Johnson jamás ha tocado el tema y por ahora se ha dedicado a actividades artísticas que incluso la pueden poner en el ojo público, pero ya no por burlas o por ser graciosa, sino por su talento.



Además de ser la directora de la academia, también es bailarina, modelo, artista y empresaria. Ha trabajado para varias marcas de maquillaje -como KiKi Thunda Cosmetics- y emprendimientos de ropa.

